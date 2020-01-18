المعهد الملكي للشرطة يناقش ظاهرة "عنف الشباب"

هسبريس من الرباط

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ورشة تكوينية حول موضوع "فهم ظاهرة العنف لدى الشباب"، أشرف عليها خبير أكاديمي متخصص في الطب النفسي، واستفاد منها كافة رؤساء خلايا الأمن الرياضي على الصعيد الوطني، فضلا عن مكونين بالمعهد الملكي للشرطة وأطر مركزية متخصصة في مجال تأمين التظاهرات الرياضية.

وقد شكل هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج ضمن تفعيل البرنامج السنوي للتكوين المستمر والتخصصي في مجال تحليل العنف المرتبط بالتباري الرياضي، فرصة لتقاسم الخبرات المهنية والأكاديمية بين الأطر الأمنية العاملة بالميدان وتلك القادمة من أوساط البحث الجامعي العلمي، حول محاور ترتبط بشكل خاص بالإحاطة بأسباب تنامي السلوكيات العنيفة لدى فئة الشباب واليافعين على الخصوص ومدى ارتباط الجنوح نحو العنف بعوامل شخصية وبيولوجية من جهة وأخرى تتعلق بالمحيط الأسري والتربوي والمجتمعي من جهة أخرى.

كما نظمت على هامش هذا اليوم الدراسي مجموعة من الورشات الموضوعاتية، تناولت بالدراسة والتحليل محاور تنوعت بين دراسة وتحليل السلوكيات الموسومة بالعنف ضمن منظومة المجتمع المغربي، فضلا عن الإحاطة بأسباب تطور السلوك الفردي العنيف إلى عنف جماعي ممنهج خلال التظاهرات الكبرى عموما والمباريات الرياضية على الخصوص، وكذا وضع تصور شامل لاحتواء التصرفات العنيفة والتعامل معها في إطار يزاوج بين ضروريات المحافظة على النظام العام وبين احترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحمي حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة.

ويندرج تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي أشرف عليها البروفيسور جلال توفيق، مدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، في إطار سعي مصالح الأمن إلى تطوير وعصرنة آليات عملها في مجال مكافحة مظاهر الجريمة والجنوح، والحد من مظاهر العنف في صفوف اليافعين، خصوصا الجانب المتعلق بتحول التشجيع الرياضي لأعمال شغب وتصفية حسابات بين فصائل المشجعين، من خلال الانفتاح أكثر على التجارب الأكاديمية المهتمة بتحليل ودراسة انعكاس الظواهر المجتمعية السلبية على الإحساس العام بالأمن باعتباره المادة الخام لعمل المرفق العام الشرطي.