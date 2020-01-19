فارس يفتتح السنة القضائية الجديدة بمحكمة النقض

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يفتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السنة القضائية الجديدة، تحت شعار "العدل أساس التنمية الشاملة"، يوم الأربعاء القادم على الساعة الحادية عشرة صباحا بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.

وتعتبر هذه الجلسة الرسمية، وفق بلاغ لمحكمة النقض، تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس المنتدب، مصطفى فارس، "عرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي، كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية، ومناسبة لإبراز الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية من أجل الوصول إلى قضاء قريب من المواطن وفي خدمته".

ويأتي افتتاح هذه السنة "في سياق الالتزام بالتفعيل الجاد والمسؤول للمضامين الحقوقية المتقدمة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وتسريع وتيرة الأوراش والإصلاحات الكبرى من أجل تكريس دولة الحق والمؤسسات في إطار من المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة".