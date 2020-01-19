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حفظ الذاكرة اليهودية المغربية في الصويرة يحظى بحفاوة إسرائيلية

حفظ الذاكرة اليهودية المغربية في الصويرة يحظى بحفاوة إسرائيلية
هسبريس من الرباط
الأحد 19 يناير 2020 - 23:00

حفاوة إسرائيلية بالملك محمد السادس على خلفية استكمال أشغال ترميم الصرح الروحاني والتاريخي "بيت الذاكرة"، بوصفه فضاءً ثقافيا مخصصاً لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها.

وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية زيارة العاهل المغربي إلى هذا الفضاء الثقافي، الذي يقدم ويشرح جميع مراحل حياة اليهود بالصويرة، منذ الميلاد إلى الوفاة، بكثير من الإشادة، لافتة إلى الدور المناط بالأسرة الملكية في تكريس التعايش المشترك.

رؤوفين ريفلين، رئيس الدولة الإسرائيلية، أعرب عن فرحته الكبيرة بافتتاح المركب الثقافي اليهودي بمدينة الصويرة، قائلا: "‏بمشاعر من الفرح والغبطة، تابعنا مراسيم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصّويرة، وذلك بحضور جلالة الملك محمد السّادس".

الرئيس الإسرائيلي، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توجه بالشكر لملك البلاد نظرا لـ "حرصه على الحفاظ على روابط الألفة والوُدّ مع أبناء الطّائفة اليهوديّة، وذلك اقتداءً بنهج آبائكم، ولاهتمامكم كذلك بتعزيز الحياة المشتركة بين المسلمين، النّصارى واليهود".

وقام الملك محمد السادس، الأسبوع الجاري، بزيارة إلى "بيت الذاكرة" بالمدينة العتيقة للصويرة، وهو فضاء تاريخي روحي فريد من نوعه بجنوب البحر الأبيض المتوسط وفي العالم الإسلامي.

ويحتضن هذا الصرح الروحي والتراثي، بعد أشغال ترميمه، كنيس "صلاة عطية" ودار الذاكرة والتاريخ "بيت الذاكرة"، و"المركز الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني" حول تاريخ العلاقات بين اليهودية والإسلام.

ويعد بيت الذاكرة، الذي يجعل من كنيس "صلاة عطية" مركز جاذبيته، مكانا للذاكرة يروي بواسطة المعروضات والنصوص، والصورة والشريط، تلك الملحمة الفريدة للديانة اليهودية بمدينة الصويرة وموروثاتها.

ويحكي الفضاء الروحي تاريخ الإرث اليهودي انطلاقا من طقوس تقديم الشاي، مرورا بفن الشعر اليهودي، ثم صياغة الذهب والفضة، والطرز، وخياطة القفطان، فالفنون الثقافية، والأدب، والعادات الصويرية بالكنيس، وصولا إلى المحلات التجارية الكبرى التي شكلت إشعاع موكادور في القرنين 18 و19.

ويعتبر بيت الذاكرة أيضا فضاء بيداغوجيا بفضل "المركز الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني" حول تاريخ العلاقات بين اليهودية والإسلام، الذي يشكل فضاء لتبادل المعارف بين الباحثين من مختلف الآفاق، وفضاء للتشارك ومقاومة فقدان الذاكرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - إبن المملكة الأحد 19 يناير 2020 - 23:05
و لما لا ... اليهود أكثر تضامنا و تعاطفا و صدقا فيما بينهم من مسلمي اليوم ...
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39
2 - الرد على ابن المملكة الأحد 19 يناير 2020 - 23:16
أدعو لك الله من كل قلبي أن تنقطع بك السبل وتكون في مكان به اليهود فقط، من أجل أن تستمتع بتضامنهم وصدقهم.
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1
3 - Ouissi zine الأحد 19 يناير 2020 - 23:20
Je croyais que le Maroc soutien les palestinien et que ils n’ont pas de relation avec Israël c’est pour ça qu’il n’y aura d’union du Maghreb
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-11
4 - مواطن حر الأحد 19 يناير 2020 - 23:23
اليهود المغاربة جزء من الشعب المغربي حتى المهاجرين منهم..فهم دوما يعربون عن تشبتهم بالوطن ارض اباءهم واجدادهم..ومتشبتون بالعادات والتقاليد المغربية التي ورثوها
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21
5 - الفاسي الأحد 19 يناير 2020 - 23:34
هاد الساعة المغاربة ضحكوا عليهم و هلكوهم بالزيادات الذين أمنوا، أما المغضوب ليهم و لا الضالين ماشفنا منهم غير الخير.
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2
6 - الرد على من رد على ابن ةلمملكة الأحد 19 يناير 2020 - 23:39
يا سيدي، وما بحنقك وشدة غضبك تنسيك خير الدين ومطلبه الا وهو الدعاء له وليس بالدعاء عليه فلا أنت بدعواك ستشرده ولا ملتك ترضى عنك بذلك ، ما قاله فيه جانب صدق الم نعد نقاتل بعضنا البعض حتى بات العربي موشوم بالخيانة والذل والهوان فما اقبحنا من أمة تركت جلدها ونثرت ماضيها.
اليهود المغاربة إخوتنا وقد كان فيهم اليهودي الامازيغي. والعربي ارضنا ارضهم فيهم كما فينا من ناضل ضد الاحتلال مثلما فيهم وفينا من تخاذل وباع، اليهودي حق له أن يعود لأرض اجداده وان ينعم بها، وأن يحارب معنا مضايقة الأمية والجهل ويبني معنا صرح روح الأمة بعيدا عن شوفينية الانتماء الضيق
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