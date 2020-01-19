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الرئيسية | مجتمع | "البودشيشية" تحيِي ذكرى الشيخ حمزة وتبرز دور التصوّف في التنمية

"البودشيشية" تحيِي ذكرى الشيخ حمزة وتبرز دور التصوّف في التنمية

"البودشيشية" تحيِي ذكرى الشيخ حمزة وتبرز دور التصوّف في التنمية
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 19 يناير 2020 - 16:00

أحيت الزاوية القادرية البودشيشية الذكرى الثالثة لرحيل شيخها حمزة القادري بودشيش، في جلسة احتضنها مقرّ البودشيشيّين في مداغ، ضواحي بركان، ليلَ السبت وفي الساعات الأولى من صباح الأحد.

وإضافة إلى السّماع والتّذكير والتّوجيه، استحضرت الجلسة مواضيع راهنة، من بينها قضيّة الصحراء المغربية واللجنة الخاصة بالنّموذج التّنموي للمملكة.

منير القادري بودشيش، رئيس الهيئة العلمية للطّريقة القادرية البودشيشية، استحضر ما "يمكن للطريقة والتصوف الإسهام به في التنمية خاصّة"، في إطار "أعتاب مشروع تنموي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عناية خاصّة للصّوفيّة والتصوّف، وذلك لما يضطلع به هذا المكوّن الذي هو ثابت من ثوابت هويّتنا الدينية من دور فاعل وجوهري في صناعة الرجال والتنمية".

وقال منير القادري بودشيش إنّ الطريقة "من المساهمين الأساسيين في التنمية، خاصّة مع ما تبثّه في النّفوس من قيم إيجابية تنتشل الشّباب من براثن التزمّت، وتجعلهم يتمسّكون بسائر الثّوابت الدينية والوطنية للبلاد وبالغيرة على مقدّساتها، وتبعدهم عن التطرّف".

وتحدّث نجل شيخ الطّريقة عما صارت إليه الطريقة القادرية البودشيشية من مرجع في التّدبير الديني وتدبير التصوّف خاصّة، موصيا مريديها بـ"الجمع بين البعد الأخلاقي، وهو التأسّي بالصّاحب والشّيخ والمربّي، ومكارم الأخلاق، وأن يكون الفقير ابن وقته مسايرا للمناهج التّربويّة والتّسييرية والتّدبيرية، وحسن الحكامة وآليات التّسيير والعمل المتقَن".

وأكّد الأكاديمي المؤهّل لمَشخية الطّريقة البودشيشية ألّا نجاح للعمل داخلها إلا بالتّحلّي بروح الجماعة والتّعاون والتّسليم، وتجاوز التّراتبية؛ "لأنّ الكلّ سواء أمام الشّيخ المربّي"، مستحضرا المقاصد السّلوكيّة المتمثّلة في "إصلاح القلوب وتنويرها لنفع البلاد والعباد (...) وتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، وتوحيد الصفوف والتآزر ولمّ الشّمل لإنتاج رجال ينتجون القيم الأخلاقية (…) قيم المحبّة والرّأفة والتّضامن والإيثار".

من جهته، قال جمال القادري بودشيش، شيخ الطريقة، في البرلمان السّنوي للزاوية القادرية البودشيشية بمداغ، إنّ العمل في الطّريقة يجب أن يكون جماعيا تشاوريا، داعيا مريديه إلى تجنّب الوقوع في سوء الأدب وعدم الانتصار للنّفس الأمّارة بالسّوء، ثم توجّه لمسيّري الطّريقة موصيا إياهم بألا يكونوا خشنين أو ذوي فظاظة.

ودعا شيخ الطريقة المريدين الذين وصله أنّهم "يمارسون رياضات روحانية تتنافى مع ثوابت الطّريقة" إلى "الابتعاد وعدم الاتصال بهؤلاء المدرِّبين الرّوحانيّين الذين يدّعون التّهذيب النّفسي والرّوحاني من خلال حصص ودروس منظّمة، مما يؤثر على توجّه المريد وحبل الاتصال الربّاني".

وشدّد الشيخ جمال على ما تحثّ عليه الطريقة القادرية البودشيشية من "بعد عن التزمت والتشدد"، مذكّرا بما سمعه عن أبيه الراحل الشيخ حمزة حول كون "التوجّه في التربية الصوفية هو المحبّة"، وأنّ "هذا عطاء من الله".

وبعدما خصّ أباه الفقيد الشيخ حمزة، وملك البلاد ووليّ العهد وأخ الملك، بالدّعاء، تضرع جمال القادري بودشيش إلى اللهَ "أن يعجّل بالحلّ النّهائي لقضيّة الصّحراء المغربية أحبّ من أحبّ وكره من كره"، وقال: "نحن على حقّ في هذه القضيّة العادِلَة"، كما دعا الله أن "يؤلِّفَ قلوب ملوك ورؤساء العالَم الإسلامي، ويعمّم السّلم والسّلام والأمن والأمان في كلّ الأكوان في هذا الزّمان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - salah الأحد 19 يناير 2020 - 16:07
هل أنثم متأكدين لكم دور في تنمية البلاد أم لكم دور في التخلف و الخزعبيلات
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105
2 - عزالدين لعيون الأحد 19 يناير 2020 - 16:15
هناك طريق واحد هي اتباع القرآن الكريم وسنت نبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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66
3 - Adam الأحد 19 يناير 2020 - 16:16
ما علاقة التصوف بالتنمية والعلم والطب والتقدم أليس هراء وضحك على الشعوب. الدول تتقدم بالبحث العلمي والتعليم الجيد والاعتماد على إمكانياتها وشبابها وليست التنمية بشطحات التصوف والامداح والغناء.
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83
4 - أبو سامي الأحد 19 يناير 2020 - 16:18
أظن أن التبجيل المبالغ فيه لشيخ الطريقة البودشيشية لا يمت بصلة لتعاليم ديننا الحنيف بل ان هذا التقديس هو اقرب لسلوك الكاثوليك مع البابا. ولا بد من التذكير في هذا الصدد بمعاملة الصحابة رضوان الله عليهم لخير البرية سيدنا محمد (صلعم) البعيدة كل البعد عن التقديس والتبجيل المبالغ فيه. ولنا إسوة في رسول الله ياأولي الألباب.
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53
5 - amaghrabi الأحد 19 يناير 2020 - 16:18
صراحة كنت من المنتقدين لهذه الطريقة العريقة في وطننا لانني كنت أرى ان الوقت تجاوزها وما زلت ولكن لظهور بعض الفرق الإسلامية السلفية الوهابية وانتشار هذا الفكر الخطير في امتنا المغربية المسالمة أصبحت مقتنعا بتشجيع هذه الزوايا التي تعمل في سلم وسلام ولا تؤذي أحدا ولا تكفر أحدا ولا تكره أحدا بل بالعكس فالسلفيون بصفة عامة لا يتركون فرصة لا ينتقدون ويشتمون ويسبون ويعادون ووو هذه الطريقة التي تعاكس خزعبلاتهم التي تدعو الى التحجر والتزمت والعيش في الأوهام واستعمال العنف والكره وسفك الدماء ويعيشون على هامش العصر ويدعون ليل نهار الى تهميش المغاربة والعيش جسديا في الحاضر وفكريا في الماضي.واقول أخيرا حسنا فعلت دولتنا بتشجيع هؤلاء الرياضيون النفسيون وأتمنى لهم النجاح لنقضي جميعا على مكروب الامة الا وهو السلفية والوهابية والاخوانية والنفاق والكذب والمراوغة ووووو
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-33
6 - Fellah الأحد 19 يناير 2020 - 16:19
نعم، إنه من اكبر اسباب تقدم الدول...
شجعوا هذا النوع من الأنشطة المدرة التدخل...وذات تكنلوجيا عالية لتكليخ الأفراد... والجماعات
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43
7 - Kardous الأحد 19 يناير 2020 - 16:20
عن أية تنمية يتحدثون . كم من مشروع اقتصادي ساهمت فيه هذه الزاوية؟ كم من منصب شغل خلقته؟كم من مدرسة بنت؟ كم من مستشفى جهزت؟...همها الوحيد هو ازدياد عدد المريدين والاتباع لأجل جمع أكثر من الأموال....
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36
8 - Dada lahbib الأحد 19 يناير 2020 - 16:20
الله اكبر
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم "الكل سواسي امام الشيخ"
اعوذ بالله من قولك
انت تأخذ صفة من صفات الخالق المصور الكبير المتعال
انت تريد الشباب ان يتبعوا طريقتك وتنصحهم ان لا يتبعوا المدربين الروحانيين لانه منافي لطريقتك
المهم اللهم ان هذا منكر
انشر هسبرس من فضلك
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20
9 - ABDELLAH الأحد 19 يناير 2020 - 16:26
هؤلاء الصوفية لا يختلفون كثيرا عن الشيعة
الاثنان يقدسون القبور والاولياء
اضافة الى شيوخهم او زعمائمهم
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27
10 - صوفي الأحد 19 يناير 2020 - 16:28
جميل جميل جزاكم الله خيرا.......
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-29
11 - مهاجر الأحد 19 يناير 2020 - 16:35
أي دور يلعبه التصوف في التنمية،؟ أي التصوف المغربي بشكله الحالي، فهو ضد أي تطور وتنمية فالدولة توزع اكثر من 14 مليار سنتيم على الزوايا والاضرخة بحجةضرب التطرف بالتصوف وهذا لايستقيم مع اي نموذج تنموي بل يساهم في تكليخ الشعب عوض اعطاءها للقيمين الدينيين والذين٤يعنون الإهمال والفقر.
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21
12 - ملاحظ الأحد 19 يناير 2020 - 16:37
الدين كله اثبت بان لاعلاقة له مع التنمية البشرية. لا اريد سب او قدح. ادلو ببراهينكم
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2
13 - ريفي حر الأحد 19 يناير 2020 - 16:41
دور التصوف في تقديس البشر وتكليخه. سيدي فلان بن فلان... سيدي او سيدك رسول الله وكفى.
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9
14 - مغربي الأحد 19 يناير 2020 - 16:42
ما أحوجنا إلى الإسلام الصوفي الوسطي الذي يعبر عن الأصالة المغربية. أتمنى أن تقدم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجميع الزوايا الصوفية الدعم المادي والمعنوي كي تمارس رسالتها في نشر الإسلام المبني على الأخوة والمحبة والبعيد عن مظاهر التطرف والتشدد والتكفير.
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-11
15 - IFRANE MOROCCO الأحد 19 يناير 2020 - 16:47
لازال بيننا و بين الحضارة والحداتة الاف السنين الضوئية...
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2
16 - Sam.. italy الأحد 19 يناير 2020 - 16:50
تسويق التخلف والشرك بالله وجعله تجارة وبمساعدة الدولة وتوصية المستعمر السابق الفرنسي كيدا بالاسلام الصحيح المنزل من رب العالمين
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11
17 - Massinissa الأحد 19 يناير 2020 - 16:53
بالله عليكم مادا تريدون اكثر.لقد استفدتم اكثر من اللزم من المال العام السيب اولا مع الاستعمار تم مع الاستقلال و مازلتم.؟؟؟؟؟؟
هل تريدون تكليخ هدا الشعب؟؟؟؟؟
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9
18 - taika gharmad الأحد 19 يناير 2020 - 16:54
Un détournement grave et sans précédent des valeurs et des principes de la religion !!
Cette entité est devenue si puissante qu’elle se propage dans tous les secteurs de l’état grâce à l’économie de rentes .
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7
19 - oujdi الأحد 19 يناير 2020 - 16:54
ممكن تنقد اقتصاد العالم يا حمزةً
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5
20 - ريفي مغريبي مهاجر الأحد 19 يناير 2020 - 17:01
الله الله امشينا بعيد صافي اوصلنا الى مبتغانا
الشعوب المتقدمة تقدموا اما بقية العالم مثلنا صلاو علينا المسيح او تفاو علينا الشمع.
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2
21 - المعلق الصغير الأحد 19 يناير 2020 - 17:25
وأكّد الأكاديمي المؤهّل لمَشخية الطّريقة البودشيشية ألّا نجاح للعمل داخلها إلا بالتّحلّي بروح الجماعة والتّعاون والتّسليم، وتجاوز التّراتبية؛ "لأنّ الكلّ سواء أمام الشّيخ المربّي"،
الشيخ المربي اخذ مكان النبي صافي
هذه الزوايا عندها لوبي قوي قوي قوي جدا واعني ما اقول فهي التي تسيطر على القرار
كان لها دور كبير في ترسيخ قدم المستعمر في المغرب الكبير لأن المغرب كان سلفيا يحارب البدع والقبر والشعوذة وهي إنما تعيش بهذا ولمن لا يصدقني ان يعود إلى تاريخ المغرب ليتاكد
اهتم المستعمر بما للزوايا من التاثير على الجهال فشجعها ومولها وهي ليست من الإسلام في شي بل هي نقيضه تماما
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0
22 - تصدير التخلف والغباء !! الأحد 19 يناير 2020 - 17:26
اول مرة اكتشفت ان الزوايا تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، هكذا سيرتفع صادرات المملكة إلى دول العالم !! وسيتحسن العجز التجاري ...!!
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