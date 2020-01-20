24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أيام الوردة" تتوج دينامية الشبيبة الاتحادية بتطوان
- إصابة زياش تنغص فرحة أياكس أمستردام بالفوز
- قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة
- الموسوي يترأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
- أنصار باناثنايكوس يكافئون المغربي أنور التهامي
قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة (5.00)
"مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)
حيسان: التخويف يحاصر النواب .. والإضراب العام ينتظر الحكومة (5.00)
- "جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة - (63)
- "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية - (58)
- لقاء "100 يوم 100 مدينة" يحط الرحال بأكادير - (52)
- "أساتذة التعاقد" يحتجون مجددا للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية - (51)
- الارتباك يغضب مسافرين في رحلة للخطوط الملكية بمطار البيضاء - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المحكمة تقرر تأجيل البت في ملف "أستاذ تارودانت"
قررت المحكمة الابتدائية بتارودانت، اليوم الأربعاء، "تأجيل محاكمة الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس "اورير"، الواقعة بجماعة "بونرار"، إلى يوم الأربعاء 22 يناير الجاري.
وحسب مصادر نقابية، فـ"التأجيل جاء بطلب من دفاع التلميذة"، مسجلة أن جنبات المحكمة شهدت وقفة احتجاجية نظمها زملاء الأستاذ، مطالبين بـ"تبرئته من المنسوب إليه".
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت قرر، في الـ15 من يناير الجاري، متابعة الأستاذ المعني في حالة اعتقال.
وينفي الأستاذ المتابع التهمة الموجهة إليه من لدن عائلة التلميذة، ويؤكد أن الأخيرة "أخبرته بتعنيفها من طرف أمها التي حاولت إلصاق التهمة به".
وقرّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توقيف "أستاذ تارودانت" المتهم بتعنيف تلميذة له عن مزاولة مهامه التربوية.
وذكرت مصادر من وزارة التربية، لهسبريس، أنه "تقرر توقيف الأستاذ احترازيا، إلى غاية استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي معه".