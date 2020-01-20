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المحكمة تقرر تأجيل البت في ملف "أستاذ تارودانت"

المحكمة تقرر تأجيل البت في ملف "أستاذ تارودانت"
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 يناير 2020 - 16:07

قررت المحكمة الابتدائية بتارودانت، اليوم الأربعاء، "تأجيل محاكمة الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس "اورير"، الواقعة بجماعة "بونرار"، إلى يوم الأربعاء 22 يناير الجاري.

وحسب مصادر نقابية، فـ"التأجيل جاء بطلب من دفاع التلميذة"، مسجلة أن جنبات المحكمة شهدت وقفة احتجاجية نظمها زملاء الأستاذ، مطالبين بـ"تبرئته من المنسوب إليه".

وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت قرر، في الـ15 من يناير الجاري، متابعة الأستاذ المعني في حالة اعتقال.

وينفي الأستاذ المتابع التهمة الموجهة إليه من لدن عائلة التلميذة، ويؤكد أن الأخيرة "أخبرته بتعنيفها من طرف أمها التي حاولت إلصاق التهمة به".

وقرّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توقيف "أستاذ تارودانت" المتهم بتعنيف تلميذة له عن مزاولة مهامه التربوية.

وذكرت مصادر من وزارة التربية، لهسبريس، أنه "تقرر توقيف الأستاذ احترازيا، إلى غاية استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي معه".

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