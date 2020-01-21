24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "ذاكرة النضال" توحد شبيبتي "الاتحاد والاستقلال" (5.00)

  2. صندوق التقاعد (5.00)

  3. الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الحوار بين الليبيين (5.00)

  4. اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)

  5. ليبيا.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يدينون "كبت حرية التعبير" في المملكة

حقوقيون يدينون "كبت حرية التعبير" في المملكة

حقوقيون يدينون "كبت حرية التعبير" في المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 07:09

أدانت مجموعة الديمقراطية والحريات ما وصفته بـ"موجة القمع والإدانات القاسية بالمقارنة مع الأفعال المدانة، في حق مجموعة من التلاميذ والصحافيين ومغنيي الراب"، معبرة في الآن ذاته عن رفضها للتشهير والقذف وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد.

وعبرت المجموعة، في بلاغ صادر عنها، عن رفضها بشدة "هذا التوجه الذي يهدف إلى كبت حرية التعبير والرأي وترهيب مستعملي المواقع الاجتماعية بدون تمييز"، معتبرة أن موجة الإدانات هاته "ليست متعارضة مع الدستور فحسب؛ بل إنها محكوم عليها بالفشل في مواجهة آلاف الاحتجاجات المماثلة، إضافة إلى أنها تتعارض مع المعايير والقوانين الدولية في هذا الشأن وتسيئ إلى صورة البلد الذي كانت لديه الشجاعة لمحاولة تجاوز السنوات المظلمة من ماضيه في مجال حقوق الإنسان".

كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بوقف المتابعات القضائية والإفراج عن الشباب المعتقلين أو المحكوم عليهم بسبب الرأي، مضيفة أن هذه الموجة من النقد متعدد الأشكال للمؤسسات "تعكس أزمة ثقة في هذه المؤسسات".

"إن استعادة الثقة في المؤسسات يوجب على الدولة التدخل لا لقمع حرية الرأي والتعبير؛ ولكن من أجل تصحيح ومعالجة اختلالات نظام يتفاقم فيه الفساد والزبونية وحيث الإثراء غير المشروع يتعايش مع تدهور الأوضاع المعيشية لأغلبية المواطنين/ المواطنات وبطالة الشباب لا تدع لهم اختيارا سوى ركوب قوارب الموت"، يورد البلاغ ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.