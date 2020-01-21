حقوقيون يدينون "كبت حرية التعبير" في المملكة

هسبريس من الرباط

أدانت مجموعة الديمقراطية والحريات ما وصفته بـ"موجة القمع والإدانات القاسية بالمقارنة مع الأفعال المدانة، في حق مجموعة من التلاميذ والصحافيين ومغنيي الراب"، معبرة في الآن ذاته عن رفضها للتشهير والقذف وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد.

وعبرت المجموعة، في بلاغ صادر عنها، عن رفضها بشدة "هذا التوجه الذي يهدف إلى كبت حرية التعبير والرأي وترهيب مستعملي المواقع الاجتماعية بدون تمييز"، معتبرة أن موجة الإدانات هاته "ليست متعارضة مع الدستور فحسب؛ بل إنها محكوم عليها بالفشل في مواجهة آلاف الاحتجاجات المماثلة، إضافة إلى أنها تتعارض مع المعايير والقوانين الدولية في هذا الشأن وتسيئ إلى صورة البلد الذي كانت لديه الشجاعة لمحاولة تجاوز السنوات المظلمة من ماضيه في مجال حقوق الإنسان".

كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بوقف المتابعات القضائية والإفراج عن الشباب المعتقلين أو المحكوم عليهم بسبب الرأي، مضيفة أن هذه الموجة من النقد متعدد الأشكال للمؤسسات "تعكس أزمة ثقة في هذه المؤسسات".

"إن استعادة الثقة في المؤسسات يوجب على الدولة التدخل لا لقمع حرية الرأي والتعبير؛ ولكن من أجل تصحيح ومعالجة اختلالات نظام يتفاقم فيه الفساد والزبونية وحيث الإثراء غير المشروع يتعايش مع تدهور الأوضاع المعيشية لأغلبية المواطنين/ المواطنات وبطالة الشباب لا تدع لهم اختيارا سوى ركوب قوارب الموت"، يورد البلاغ ذاته.