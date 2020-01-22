تجويد الخدمات يدفع أطر التكوين المهني إلى الإضراب عن الطعام

هسبريس- مصطفى شاكري

سَاعِين إلى إنفاذ مطالبهم الاحتجاجية، ينخرط أطر التكوين المهني في اعتصام وطني مرفق بإضراب عن الطعام، بدءا من الاثنين إلى حدود يوم غد الخميس، أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء، من أجل إحقاق ما يصفونه بـ"تجويد" خدمات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وإثر ذلك، تخوض التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني هذه الخطوة الميدانية التي عرفت إنزالا وطنيا لأطر التكوين المهني البالغ عددها قرابة 140 "متضرر"، حسب ما أفادت به اللجنة المنظمة للاحتجاج.

ويأتي الاعتصام التصعيدي تبعاً للبرنامج الاحتجاجي الذي رسمت التنسيقية ملامحه مطلع الموسم الجاري، حيث يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر "وزارة التربية الوطنية" في فبراير المقبل، بالإضافة إلى الدخول في إضراب مفتوح بدءا من أبريل المقبل، موازاة مع الانخراط في إضراب مفتوح عن الطعام.

وفي هذا الصدد، قال كمال السعيد، المنسق الوطني لأطر التكوين المهني المنخرطة في الإضراب عن الطعام، إن "التنسيقية اضطرت إلى الإعلان عن اعتصام لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، مرفقا بإضراب عن الطعام، نتيجة تصلّب موقف إدارة التكوين المهني الداعي إلى تسوية الملف عبر المشاركة في مباريات التوظيف".

وأضاف السعيد، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مباريات التوظيف ليست حلا شموليا، وإنما حلا ترقيعيا، سيفقد معه حامل الشهادة الأقدمية في القطاع، وأيضا مكان اشتغاله"، ثم استدرك: "ستتعامل الإدارة مع الموظف حامل الشهادة على أساس أنه وافد جديد على المكتب".

وأوضح الفاعل النقابي أن "المستقبل المهني لهذه الأطر معرض لمتاهات لا حصر لها"، مشددا على أن "التنسيقية تطالب بالتسوية الشاملة والنهائية لهذا الملف الذي عمّر أزيد من تسع سنوات، عبر احتساب أعلى شهادة محصل عليها بأثر رجعي".

وفي مقابل ذلك، أكد سعيد السلاوي، مدير الموارد البشرية بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن "هذه الخطوات الاحتجاجية التي أقدمت عليها مجموعة من مكوّني مكتب التكوين المهني، التي تطالب من خلالها بإعادة الترتيب داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشهادات الأعلى المحصل عليها، تتم دون النظر إلى الدبلومات التي اعتُمدت أثناء إدماجهم داخل أسلاك المكتب سنة 2011".

وشدد السلاوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "المطلب سالف الذكر غير معقول ومخالف للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية؛ وهو ما أكدته المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف في أزيد من 53 دعوى قضائية، تم التقدم بها منذ سنة 2011".

وبرّر المسؤول عينه وجهة نظره بأن "القانون الأساسي الجديد يسمح لهذه الفئة بالمشاركة في مباريات التوظيف، حسب حاجيات مكتب التكوين المهني التي تتناسب مع شهادات الأطر، مع إعادة ترتيبها الإداري عند التوفق في المباراة؛ الشيء الذي لم يكن يسمح به القانون الأساسي قبل التعديل".

وأورد السلاوي أن هذه الاحتجاجات تأتي "في فترة تحتفي فيها الأسرة التكوينية بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه مطلع شتنبر المنصرم من طرف وزارة المالية، والذي أتى بمجموعة من الامتيازات لجميع فئات الموظفين تقديرا لانخراطهم ومجهوداتهم المتواصلة لتطوير قطاع التكوين المهني".