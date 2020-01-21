24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قرّاء شباب يتوّجون "القاتل الأشقر" وديوان الميموني (5.00)

  2. مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)

  3. اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)

  4. ليبيا.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر (5.00)

  5. عصابة موظف بالبرلمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي

رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي

رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:00

بشكل مفاجئ، دخل مشروع القانون الجنائي إلى ثلاجة مجلس النواب من جديد، بعد أزيد من أسبوعين على وضع التعديلات على الجزء الذي قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة.

وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج" جديدة.

مصادر من داخل الأغلبية بمجلس النواب قالت لهسبريس إن الخلاف كان حول التعديلات التي أدخلت على المشروع وتم التخلي عنها في آخر اللحظات، من أبرزها التنصيص على "إجبار زوجات المسؤولين على التصريح بممتلكاتهن"، لكن هذا التعديل تم حذفه في آخر لحظة رغم أنه أبرز ما جاءت به الأغلبية بهذا الخصوص.

وكشفت مصادر هسبريس أن حذف زوجات المسؤولين من لائحة المشمولين بالإثراء غير المشروع في آخر يوم قبل وضع التعديلات على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سهل إدخال العديد من التعديلات الأخرى من قبل بعض مكونات الأغلبية، منها أن التصريح بالممتلكات يتم بعد نهاية الخدمة، وهو ما يضرب المبدأ في الصميم.

الغريب في تعديلات الأغلبية التي أثارت الجدل، حسب مصادر برلمانية، أنها ربط متابعة المغتنين بشكل غير شرعي بالإضرار بمصالح الدولة فقط، مشيرة إلى أن "الذي يقوم بالمتابعة هو المجلس الأعلى للحسابات، وهذا يقطع الطريق على النيابة العامة في تحريك المتابعة".

وتبعا لذلك، نصت صيغة الأغلبية على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف"، وذلك إذا "ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Dstjournal الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:07
Hahaha la solution est trouvé est ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette résolution magnifique !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.