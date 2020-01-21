هيئة نسائية تنادي بضمان حقوق "عاملات الفراولة"

هسبريس - أمال كنين

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية عن تفاصيل لقاء جمعها بممثلي وزارة الشغل بشأن ملف النساء العاملات الزراعيات بحقول التوت الإسبانية، قائلة إن اللقاء عرف تقديم عرض من قبل ممثلة وزارة الشغل تطرق لعدد العاملات اللواتي ذهبن للعمل في إسبانيا سنة 2019 الذي بلغ 14572 عاملة، وأطوار عملية الانتقاء خلال موسم العمل 2020 الذي سيشمل 16000 عاملة، وظروف وساعات العمل والأجر.

وأشادت الهيئة بوجود "بعض التحسن الذي عرفته العملية، سواء من الجانب المغربي أو الإسباني، فيما يخص اعتماد البريد الإلكتروني في تلقي الطلبات للتفادي النسبي للوسطاء، السكن، الوسيطات، تعلم اللغة ومحاولة الإدماج الثقافي، تكلف مفتشية الشغل الإسبانية بالمراقبة الدورية للضيعات ..."، مؤكدة استمرار صعوبات في جوانب أخرى، خصوصا مع الطبيعة الشاقة لهذا العمل الفلاحي.

وأعلنت الهيئة أنه تم خلال اللقاء أيضا عرض شريط فيديو توعوي، يتم تقديمه للعاملات خلال اللقاءات التحسيسية معهن، يوضح مراحل العملية.

الهيئة التي تضم كلا من فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، دعت إلى ضرورة خلق الآلية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني وإشراكها في مختلف مراحل التوعية والتحسيس والتتبع، وإحداث رقم هاتفي أخضر للتبليغ عن الاعتداءات والطوارئ بالمغرب كالتزامات واضحة وعلنية سابقة للوزارة، وإعفاء النساء العاملات من رسوم تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإسبانية، وإمدادهن بنسخ من عقود عملهن مع ترجمتها إلى اللغة العربية، وضمان حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين.

وشددت الهيئة على وجوب تعزيز حماية عملية الانتقاء بالمغرب من تلاعب الوسطاء ووضع قواعد لضمان شفافيتها ونزاهتها، وأكدت ضرورة العمل معهن ومواكبتهن عند رجوعهن من أجل خلق مشاريع مدرة للدخل ضامنة لاستقلاليتهن ودمجهن في الدورة الاقتصادية، وتأهيلهن للعمل طيلة السنة، إلى جانب ضمان التكوين المستمر لهن، وجعل عملية التحسيس متواصلة، خصوصا بالنسبة للواتي استفدن وأيضا للمؤهلات للترشيح في بعض المناطق المستهدفة.

على صعيد آخر، نبهت الهيئة ذاتها إلى ضرورة تحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات في عدد من المناطق المغربية (الشمال، الغرب، أكادير، أزرو ...)، ووضع حد لنزيف حوادث السير التي أودت بحياة عدد منهن وهن في طريقهن أو أثناء عودتهن من العمل (مولاي بوسلهام، العرائش، انزا) بسبب انعدام شروط نقل ملائمة، وطالبت بتدخل وزراتي الشغل والنقل لضبط شروط النقل وتفتيشها ومراقبتها.