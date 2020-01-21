وقفة تستعيد أمجاد "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"

هسبريس – نور الدين إكجان

مُسترجعا بعضا من دفئ أمجاد الماضي، استقبل المقر المركزي لنقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، أعدادا من خريجه والمنتسبين إليه للتنديد بالقرار القاضي بـ"مصادرة البناية التي احتضنت قيادات النقابة الطلابية على امتداد عقود من الزمن، وصيغت داخلها كثير من القرارات التاريخية التي همت مستقبل المغرب".

الوقفة التي دعت إليها "لجنة متابعة إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، جاءت بالعديد من الأوجه الحقوقية المغربية، كما التحق بها بعض ممثلي الفصائل الطلابية داخل الجامعة، أبرزهم طلبة "فصيل اليسار التقدمي"، التابع لحزب النهج الديمقراطي المعارض، للمطالبة بـ"ضرورة إيقاف مصادرة تاريخ الحركة الطلابية المغربية".

وترقب المحتجون الذين تجمعوا منذ الساعات الأولى من الصباح، استعمال القوة العمومية لمصادرة المقر، وهو ما لم يحدث، حيث اكتفت الشرطة ببعض الحضور المدني، فيما استمرت الوقفة التي طغى عليها الحضور اليساري في رفع شعارات من قبيل: "هذا تعليم طبقي .. ولاد الشعب فالزناقي"، و"هذا قضاء التعليمات .. ماشي قضاء الحريات"، و"يا طلاب اتحدوا .. المخزن هو العدو".

واعتبرت لجنة متابعة إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب أن "أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتفويت مقر نقابة الطلاب المغاربة إلى وزارة الشباب والرياضة مساس وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب (أوطم)، وتضييق جديد على الحرية النقابية للطلاب المغاربة"، و"خرق سافر لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية".

وطالبت اللجنة بـ"التصدي للمؤامرة الجبانة التي تشكل اعتداء سافرا على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعلى تاريخه ورموزه"، مصنفة إياها ضمن "مسلسل القمع الذي يطال نضالات الحركة الطلابية واعتقال مناضليها"، مشددة على "غياب أي سند قانوني أو قضائي سليم يسمح للدولة بمصادرة مقر الاتحاد الطلابي".

محمد الوافي، منسق لجنة متابعة إيقاف مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قال إن "الوقفة تأتي تفاعلا مع قرار المحكمة باستخدام القوة العمومية لدخول المقر التاريخي لأوطم"، مؤكدا أن "عدم قانونية الملف تكمن في استبعاد محمد بوبكري من جلسات المحاكمة باعتباره آخر رئيس منتخب للنقابة الطلابية، وهو خرق استوجب استئناف الحكم، وذلك ما حدث فعلا".

وأَضاف الوافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اقتحام المقر أمر مجحف"، مشددا على أن "أي محاولة لذلك هي سطو على إرث الطلبة المغاربة"، مؤكدا: "سنستمر في النضال إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية"، معتبرا "أوطم" إرثا للشعب المغربي كاملا، وهو ما يستوجب الدفاع عنه على الدوام.

من جهته، قال سفيان النوري، المنسق الوطني لطلبة "فصيل اليسار التقدمي"، إن "الوقفة تأتي رفضا لقرار المحكمة القاضي بإفراغ المقر التاريخي لنقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، مضيفا أن "الفصيل يرفض الجور الذي تعامل به النقابة الطلابية"، داعيا كافة الأحزاب والفصائل والنقابات إلى "إنقاذ تاريخ أوطم، والمشاركة في كافة الاحتجاجات الرامية إلى إيقاف هذا الحكم".