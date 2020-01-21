تأجيل تعديلات "المستشارين" يُدخل "مجلس اللغات" إلى "البلوكاج"

هسبريس - نور الدين إكجان

متوقفا عند عبارة "الحاجة إلى مزيد من النقاش"، ما يزال مشروع القانون التنظيمي لـ"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" يراوح مكانه في ردهات مجلس النواب بالبرلمان؛ فللمرة الثالثة يقع تأجيل البت فيه، عقب تقدم فريق "التجمع الدستوري" بطلب تأجيل لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء إلى غاية الأسبوع المقبل.

ولم يبين طلب التأجيل الذي اطلعت عليه هسبريس تفاصيل القرار، لكن مصادر برلمانية قالت إنه "يأتي تفاعلا مع تمتيع معهد التعريب بالاستقلالية التامة، مقابل ضم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتشكيلة المجلس الوطني للغات، وهو الأمر الذي لم يصدر عن مجلس النواب وانتظرت الحكومة إلى غاية الجلسة العامة لمجلس المستشارين لطرحه".

وأضافت المصادر ذاتها أن "المادة 51 من المشروع ستثير الكثير من الجدل مستقبلا؛ إذ إن الأمر لا يتعلق هذه المرة بتعديلات شكلية كما جرى عادة، وإنما بمس صريح بمضمون المجلس الوطني للغات"، مستغربة "السرعة التي مرَّ بها التعديل داخل مجلس المستشارين، بداية بطرحه داخل الجلسة العامة وليس اللجنة، ثم الاكتفاء بعرضه في نصف ساعة أمام عدد قليل من المستشارين".

وأوضحت مصادرنا أن "المشكل المطروح أيضا يكمن في إمكانية طعن المحكمة الدستورية في الأمر، وهو ما يقتضي التريث بشكل كبير، خصوصا وأنه يعرض للمرة الثالثة على مجلس النواب"، مسجلة "ضرورة منح بعض الوقت للاستماع إلى مختلف الأطراف وتكوين صورة واضحة عن التعديل الذي قدمته الحكومة في أفق مناقشته والمصادقة عليه".

وقال محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن "التأجيل تقني وليس له طابع سياسي"، مؤكدا أن "القانون سيمر نحو المصادقة يوم الثلاثاء المقبل"، مشيرا إلى أن فريق التجمع الدستوري والحكومة هما اللذان تقدما بطلب التأجيل، موردا أن "القرار طال قوانين أخرى كانت ستعرض اليوم الثلاثاء".

وأكد ملال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "نقاشات التعديل محسوم فيها قانونا، وسيتم البت فقط فيما تقدمت به الحكومة بمجلس المستشارين، ويتعلق أساسا باستقلالية معهد التعريب عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، مؤكدا أن "الأمر يحتاج بعض التداول لمعرفة مصير المؤسسة بشكل أكثر دقة".

من جهته، قال محسن مفيدي، نائب عن حزب العدالة والتنمية عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن "العادة جرت أن يتم التأجيل كلما طلب فريق ذلك، وهذا ما كان وفق ما تقدم به التجمع الدستوري"، مشيرا إلى أن حزبه "لا مشكل لديه بالنسبة لاستقلالية معهد التعريب عن مجلس اللغات"، ورحب بالنقاش الدائر حول الموضوع.