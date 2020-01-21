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الرئيسية | مجتمع | إجماعٌ مغربي يستبقُ مصادقة البرلمان على ترسيم الحدود البحرية

إجماعٌ مغربي يستبقُ مصادقة البرلمان على ترسيم الحدود البحرية

إجماعٌ مغربي يستبقُ مصادقة البرلمان على ترسيم الحدود البحرية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:00

بدون الالتفاتِ إلى الضّغوطات الإسبانية، يتّجهُ المغرب، رسميّاً، إلى رسم حدوده البحرية على الشّريطين الأطلسي والمتوسّطي في خطوة تتوجّس منها الدّول المجاورة، خاصة مدريد فيما يتعلق بجزر الكناري؛ فمن المرتقبِ أن يحسمَ البرلمان المغربي، الأربعاء، في قانون ترسيم الحدود البحرية، وسطَ إجماع الفرق البرلمانية على ضرورة حماية سيادة المملكة.

وترفضُ إسبانيا خطوة المغرب "الأحادية" في رسمِ حدوده قبالة الجزر المحتلة؛ وهو الموقف الذي عبّر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرًا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتمّ في إطار اتفاق مشترك".

وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".

ومن المرتقبِ أن تحلّ أرانشا ليلى كونزاليز، وزيرة الخارجية الإسبانية، بالمغرب يوم الجمعة المقبل، في ظل توجس كبير طبع علاقات البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب حدوده البحرية الجنوبية؛ وهو ما دفعَ السّلطات في مدريد إلى إشهارِ ورقة "التًّصعيد"، وهو ما تجاوزته الرّباط خلال الأسابيع القليلة بقرارها المصادقة على مشروعي القانونين سالفي الذكر.

وسيحضر ملف ترسيم الحدود البحرية لا محالة على مطاولة المحادثات، وهو أمر سبق أن أشار إليه بوريطة خلال تقديم المشروعين أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، حيث قال إنهما سيُشكلان أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا.

ويمثّل "الجرف القاري" أحد أبرز المشاكل التي ستُعيقُ خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكمِ أنّ المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في باطن الأرض البحري.

وسجّلت إسبانيا عام 2014 طلبها المقدم إلى الأمم المتحدة، الذي لا يزال دون حلٍّ، للاعتراف بتوسيع الجرف القاري في جزر الكناري حتى حدود 350 ميلًا.

ويؤكّد البرلماني اليساري عمر بلافريج أنّ "خطوة المغرب رسم حدوده البحرية مفهومة وفي وقتها؛ على اعتبار أن جميع الدول التي تتمتع بالسّيادة التّرابية تسعى إلى حماية حدودها البحرية"، داعياً إلى الدّفاع عن مصالح المملكة على الرغم من وجود ضغوطات إسبانية؛ "لكن هذا لا يمكنه أن يكون عائقاً أمامَ إقرار السّيادة الوطنية".

وأضاف نائب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "اليسار والوطنيين كانوا دائماً في طليعة الدّفاع عن مصالح المغرب، خاصة لمّا يتعلّق الأمر بموضوع الصّحراء والسيادة الوطنية"، مبرزاً أنّ "هناك إجماعا وطنيا لرسم الحدود البحرية والمصادقة على القانونين الخاصين بهذا الملف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - طلع الغاز الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:09
منذ ان اعلنت اسرائيل وتركيا اكتشاف الغاز في مياه البحر المتوسط بدءت المشاكل والحسابات الخاوية وكل بلد يريد الفوز بالغنيمة
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-17
2 - زمن تطوان الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:09
عانينا الكثير مع إسبانيا وكان على المغرب ان يتخذ هذا القرار منذ عقود ون جو الله ان تتلوها عملية استرجاع ما احتلته اسبانيا من مدن وجزر و كدا بسوء معاملتها مع سكان المجاورين لسبتة ومليلية واهانتهم تشديد الإجراءات على اخذ مواعد التاشيرة لولوج قطعة من ارضنا. سبتة و مليلية . ومنادتتنا بكلمة المورو من اجل الإحتقار .
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20
3 - brahim الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:13
هده خطوة جد مهمة لتحديد الحدود البحرية والدفاع عن الوحدة والسيادة الوطنية كي يكون لنا وزنا في المستقبل
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24
4 - aratif الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:16
والله ان المواطن المغربي يشعر بالخزي عندما نفكر في المغرب يمزق من شمال الى الجنوب ...اما نعيش احررا او نموت شهداء
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19
5 - اسمر الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:19
لا اعلم الى مثي سنبقى وستبقى الحكومة او الدولة المغربية تضحك على نفسها و انفسنا بالاحتفال بعيد الاستقلال في حين ان الكل يعلم ان سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية تحث الحكم الاسباني. لهذا علينا جمعا وخاصة الدولة ان تنسى اما الاحتفال بالاستقلال او سبتة و مليلية وتلك الجزر.
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10
6 - عبدالله الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:21
خطوة جيدة من طرف المملكة المغربية ونتمنا المطالبة بالمدينتين المحتلتين وعدم التخلي عن هدا القرار الجرييئ حفض الله بلادنا الغالية
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11
7 - عاش المغرب الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:25
عاش المغرب التاريخي الكبير في انتظار اعادة اراضي المملكة التي الحقت بالجزائر الفرنسية أعوام التواجد الامبريالي للفرنسيس في المنطقة .
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12
8 - fattah rif الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:32
شاءت الأقدار أن يكون إسم ليلى في كل أزمة إسبانية مغربية بعد جزيرة ليلى جاء الدور على الوزيرة الإسبانية تحمل نفس الإسم. نتمنى أن تمر هاته الأزمة دون توتر عسكري على غرار ماقام به زعيم حزب الشعبي المتطرف ازنار عندما اجتاح جزيرة ليلى المتاخمة لمدينة القصر الصغير .مازلنا نتذكر البوارج والطائرات الحربية الإسبانية تصول وتجول طول سواحل طنجة تطوان وسبتة المحتلة كاستعراض للقوة. لكن مغرب إبان ازمة ليلى عسكريا يختلف عن المغرب اليوم والدليل هي اللغة الدبلوماسية التي انتهجها الجار الإسباني.
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11
9 - بودنيب الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:36
الله احفظ بلادنا واحفظ ملكنا نتمنى لهذا البلد المزيد من التقدم والازدهار ، الامم تتقدم بالعمل والاجتهاد والمبادرة والابداع ، مشكلنا في المغرب اننا للاسف لم نستطع لحد الساعه بناء الانسان . بنينا الحجر ونسينا البشر ، عندنا فئة من البشر صراحة سلوكياتها غير سليمة في الشارع في المؤسسات تجدها في كل مكان ، لتجاوز هذه الوضعيه لابد للشعب ان يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه وينخرط في النموذج التنموي الجديد عوض الانتقاد والتبخيس والحلم بالهجرة ، بلدنا من اجمل البلدان وامكانياته رائعة فقط يجب لنا العمل ، مشكل بعض المغاربة انهم في بلدهم تجدهم لا يقومون بعملهم كما يجب لكن لما يهاجر ون الى الخارج تجدهم بسرعه اصبحوا ضمن المميزين في البلد المضيف لماذا؟ هذا سؤال صراحة لم اجد له جواب مقنع !!
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3
10 - علي وتنغير يقترح الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:49
نحن دولة مسالمة ونحترم الجوار على الرغم أننا أصحاب الحق في رسم الحدود البحرية والجوية والأرضية سبتة ومليلية أراض مغربية بقوت القانون والجزر الجعفرية بحكم الانتماء الجغرافي وعليه الالتجاء إلى اللجنة الرابعة والمكلفة بتصفية الاستعمار نطالب بالمناطق المحتلة من طرف الإسبان وكذالك ترسيم الحدود البحرية الشيء الدي سيعجل بوضع الملف أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي لتقول كلمتها في موضوع
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2
11 - سعيد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:50
سيرو على بركة الله الله اكبر
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7
12 - Nabil الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:54
على السلطات المغربية ان تذكر اسبانيا انها مستعمرة لاراضينا، باي حق تتكلم اسبانيا، مهما طال الزمن يجب ان يعود الحق لاصحابه.
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