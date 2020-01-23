حقوقيات مع محاكمة عادلة بقضية "ليلى والمحامي"

هسبريس - أمال كنين

دخلت جمعيات نسائية على خط ما بات يسمى بقضية "ليلى والمحامي"، وطالبت بضمان محاكمة عادلة للمرأة المتهمة بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد، واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011.

وفي هذا الإطار، اعتبرت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية هذه القضية "تشكل تكتيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء"، قائلة إن "قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة المرأة من هذا التنازل، هو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل".

ونبهت الجمعيات النسائية إلى ارتباط هذا الملف المثير للجدل بقضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هذه العلاقة المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، مشددة على "حق الطفلة في النسب مع إعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور سنة 2011".

وأكدت الجمعيات النسائية وجوب تطبيق "مبدأ المساواة أمام القانون وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة وإرساء قواعد الأمن القضائي وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات بالقضاء... وأيضا ضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلالا للنفوذ أو إفلات من العقاب".