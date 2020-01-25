24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. كتاب يقارب تاريخ تدبير الأزمات المغربية الفرنسية (5.00)

  2. رئيس الحكومة يصدم ضحايا "باب دارنا" .. والدفاع يرفض "الاستفزاز" (5.00)

  3. بودريقة: "تسييس الرياضة" مرفوض .. وهذه رسالة "الغرفة 101" (5.00)

  4. مدريد تعترف بتضرّر اقتصاد سبتة المحتلة وتمد اليد إلى المغرب‬ (5.00)

  5. الرباط تتجاوز مدنا مغربية وعالمية في استقطاب "سياح أنستغرام"‬ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يصدم ضحايا "باب دارنا" .. والدفاع يرفض "الاستفزاز"

رئيس الحكومة يصدم ضحايا "باب دارنا" .. والدفاع يرفض "الاستفزاز"

رئيس الحكومة يصدم ضحايا "باب دارنا" .. والدفاع يرفض "الاستفزاز"
هسبريس - محمد لديب
السبت 25 يناير 2020 - 23:00

عبّر مجموعة من ضحايا المشاريع الوهمية لشركة "باب دارنا" عن امتعاضهم من التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن عملية النصب التي تعرض لها أزيد من 840 ضحية من لدن محمد الوردي الذي استولى على أزيد من 50 مليار سنتيم من أموالهم.

واعتبر مجموعة من ضحايا "باب دارنا" أن تصريحات العثماني مستفزة وغير مسؤولة، وتعتبر وسيلة للهروب إلى الأمام ورغبة في إبعاد الحكومة والمصالح التابعة لها عن أي مسؤولية.

وقال مراد العجوطي، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا أكبر عملية نصب يشهدها القطاع العقاري الخاص، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتصريحه بكون الحكومة "لا علاقة لها بفضيحة باب دارنا العقارية، فهو بذلك يحاول تغطية الشمس بالغربال؛ لأن مسؤولية المصالح الحكومية الخارجية لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف العجوطي: "رئيس الحكومة صرح أيضا بأن الملف (خارج القانون، لا علاقة له بسلطة عمومية ولا بمسؤول وهو الآن أمام القضاء، ولا علاقة لنا به).. وهذا مناف للحقيقة؛ فجميع المشاريع العقارية تخضع لرقابة المصالح الحكومية، وهي من يتوجب عليها مراقبتها ومنع أي خروقات قانونية، وهو ما يحاول العثماني الخوض فيه".

كما اعتبر عضو هيئة الدفاع عن ضحايا المشاريع الوهمية لشركة "باب دارنا" أن "تأخر حكومة العثماني في إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بصندوق ضمان الموثق قد ساهم بدوره في إلحاق أضرار كبيرة بالضحايا في هذا الملف المثير للجدل؛ وهو ما يرتب مسؤولية حكومية واضحة وضوح الشمس للجميع، وتستوجب ترتيب المسؤوليات".

وسبق للحكومة أن مكنت المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، في إطار تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف لتوفير سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء ومن ثمن البيع؛ إلا أن الممارسة أبانت عن ثغرات في تطبيق هذا القانون.

وعلى الرغم القوانين التي تنظم عمليات البيع والشراء للعقارات في المغرب، فإن فضيحة المجموعة العقارية "باب دارنا" كشفت عن ضعف المراقبة من قبل الدولة لقطاع العقار، خصوصا الموجود في طور الإنجاز.

وكان أزيد من 800 شخص تعرضوا لعملية نصب واسعة من قبل شركة "باب دارنا"، والتي كانت تقوم بتسويق مشاريع وهمية بأسعار جد مغرية، اعتمادا على وصلات إشهارية بثت على قنوات الإعلام العمومي وشاركت في معارض عقارية ترعاها الدولة خارج المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - حقيقة السبت 25 يناير 2020 - 23:15
ولم الدولة تعرض مشاريع سكنية بمعارض بإيطاليا وبتسهيلات هل حققنا الإكتفاء الذاتي في مجال السكن للمغاربة ولاد البلاد. غريب. هؤلاء ساهموا في أزمة السكن بالبلد فالمهاجر يشتري شقة بتسهيلات خاصة ويغلقها ويترك لنا أزمة سكن ننتظره حتى يصل لسن التقاعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - الصياد السبت 25 يناير 2020 - 23:15
مسؤولية الحكومة تتجلى أولا في ان اي منعش يتقدم بمشاريع عقارية فهو يستفيد من معاملة تفضيلية من الناحية الجبائية .. اي ان ملف المشروع بالتفصيل في يد وزارة المالية .. و موكول لها ضمان حقوق المشترين .. ثانيا .. هذه الشركة حضيت بإعلانات ترويجية في وسائل إعلام عمومية .. وهذا مسؤولية وزارة الإتصال سابقا .. ثالثا .. اي عملية شراء لا بد ان تتم على يد نوطير يحمي حقوق الطرفين .. فأين دوره هنا؟؟ رغم انه يعتبر قطاع خاص .. ولكن جعل للسهر على قانونية المعاملات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
3 - عزالدين لعيون السبت 25 يناير 2020 - 23:17
ان رأيت في المغرب شيء بتمن ليس كلدي في سوق فحدر .وهد الموضوع تتحمل فيه الحكومة والقنات التي كنت تضع الإشهار .لا أعرف لماذا أن بدأت بإصلاح بسيط يقف عليك المقدم أو شيخ. أين يكونون عندما يفتح أحد النصابين محل أو مكتب لنصب علا العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
4 - عبدالله السبت 25 يناير 2020 - 23:19
الدولة اصبحت عاجزة كل العجز على محاربة الفساد لانها وقعت في حبه،وكلما انتشر في جسمها زادها عشقا له .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
5 - الطيب السبت 25 يناير 2020 - 23:21
قمة النصب المدروس بإتقان. و المثير للانتباه هو العدد الهاءل للضحاياالذي يفوق 800. الم يكن من بين الضحايا أناس اذكياء ليفطنوا بالفخ البين و الصارخ حين يسمع شقة هدية لكل شراء شقتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - مغربي في بلاد النور السبت 25 يناير 2020 - 23:23
اللوم كل اللوم على مغاربة المهجر اللذين عادوا إلى المغرب لاهدار أموالهم باقتنائهم ممتلكات لقضاء العطل في وطن لن يضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
7 - abelhafid السبت 25 يناير 2020 - 23:24
ملي اسي العثماني هاد القضية ماشي مسؤولية الحكومة اوا قول لنا اشناهيا مسؤولية الحكومة واش مسؤولية الحكومة هي تزيد في غلاء فواتير الماء و الضوء و غلاء المعيشة ملي اسي العثماني و هاد الحزب ديالكم و صلتو الحكومة و نتوما هالكين الشعب ولا مدابز غير مع القفة و الما و الضو اما الصحة و التعليم مابقيناش كنهضرو فيهم حيت شحال هادي دفناهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
8 - sifao السبت 25 يناير 2020 - 23:25
العثماني صادق مع نفسه ، لا علاقة له بالقانون ولا بالسياسة ، لا يستطيع حتى الادلاء بتصريح خال من الاخطاء اللغوية او له مضمون واضح ، مسكين غير تعدى على رسو ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
9 - عبد القادر السبت 25 يناير 2020 - 23:27
تعتبر شركة العمران ذراع الدولة في مجال العقار، هل يمكن أن يفسر لي أحد كيف يعقل أنها باعت الآلاف من البقع الأرضية دون أن تتوفر على رسومها العقارية. وقد خلق هذا مشاكل عديدة لآلاف المعنيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
10 - مغربي السبت 25 يناير 2020 - 23:27
ولو، يجب على الحكومة معالجة اي ملف يدار داخل ترابها الوطني، فما دام طرفي الشكاية مواطنون مغاربة وموضوع الشكاية قانوني وعلني داخل وخارج البلد بل حتى ان الترويج للاستفادة من المشروع الكارثة كان على ما اعتقد برعاية وزارة الخارجية ادن الموضوع هو من صلب اهتمامات الحكومة.
فهل الموضوع يخص الاتجار في المخدرات او البشر او الهجرة السرية حتى تقول كما قالت من قبل هو موضوع خارج القانون كي لا تهوض فيه هذا مجانب للصواب با اخوان بن كيران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - anas moun titi السبت 25 يناير 2020 - 23:30
لا يعذر من جهل القانون و كان على الزبناء التحري و عدم الانخداع بالاشهار و الحيل و المظاهر و اتباع الطرق السليمة القانونية..كيف يعقل ان ينخدع الانسان بواحد يقول ابيع شقق فاخرة ب 25 مليون و شقة مجانا؟ الانسان يجب الا يكون غبيا عبيطا الى هذا الحد...و في كل بقاع الدنيا هناك غدر و خداع و الاعيب...اصبحنا طماعين انتهازيين ساهلين نبحث عن الاشياء السهلة المجانية بدل عرق الجبين و الكد و الجد و هؤلاء الزبناء لا ندري من اين لهم بالاموال؟ هل هي قروض؟ هل لهم راكئز في البنوك و المحاكم لشراء فيلات فاخرة و هي في الورق؟ لا نفهم اي واحد:لا نفهم الزبناء و لا المنعش العقاري الذي له مشاريع كبرى بافريقيا و اوربا و امريكا و يتكلم لغات اجنبية و متخرج من مدارس التجارة و التدبير العالية؟ ربما هناك خلل ما يجب البحث عنه... و غالبا ما يكون في تسرع الزبناء كما حدث في الصويرة حين ماتت عشرات النساء تدافعا من اجل اكياس الدقيق بدل التنظيم و الانتظار لان كل واحدة تريد اكثر عدد من الاكياس و كذلك مع سكان البناء العشوائي اذ يريدون الحصول على اكبر عدد من البقع علما ان بعضهم يملك اقامات شاهقة في احياء راقية و في كندا و مالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
12 - علي السبت 25 يناير 2020 - 23:33
العثماني وكانه يقول فوتو غير باب داري و ضبرو راسكم.سيقول سنتصدر انتخابات 2021 وحينها سنحل لكم المشكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - عدنان السبت 25 يناير 2020 - 23:39
كفاكم بكاءا ايها المغاربة ، فانتم من انتخبتم على العدالة و التنمية لولايتين. اذن تحملو غلطة حياتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
14 - مريمرين السبت 25 يناير 2020 - 23:42
رئيس حكومة الكفاءات يقتدي بسابقه السي عباس الفاسي حين اصطدم بفضيحة "النجاة" .
- هاد الناس ما عندهم وجه يحشمو عليه-
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - إيكو السبت 25 يناير 2020 - 23:49
بقات غير "باب" المحكمة أما "دارنا" راه مشات!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - احمد السبت 25 يناير 2020 - 23:55
ملي قال لكم سي العثماني بلي هذا ماشي شغل الحكومة عرفو بلي الضحايا من كوكب آخر ومحمد الوردي غادي يزيد إدردك!!
واش هاذو حماو حتى روسهم مابقا غا المواطنين؟
الله يلطف!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - Nourdine USA الأحد 26 يناير 2020 - 00:01
فضيحة باب دارنا تذكرني بفضيحة النجاة التي اغتالت أحلام العديد من الشباب المغاربة. فهل تحمل عباس الفاسي مسؤوليته كوزير التشغيل أنذاك حتى يتحملها العثماني اليوم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - إيكو الأحد 26 يناير 2020 - 00:03
نسيت، هاد الشركة ديال "باب دارنا" باينة غير من اسمها أنها شركة نصب واحتيال؛ في أحسن الأحوال سيحصل المشتري على باب الشقة فقط هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - إبن المملكة الأحد 26 يناير 2020 - 00:07
القانون لا يحمي المغفلين ... علاش إشريو الحوت فالبحر !!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
20 - دارنا اكادير الأحد 26 يناير 2020 - 00:07
نتمنى ان يعرف ملف باب دارنا حلا منصفا الضحايا داخل و خارج الوطن. هناك مشروع تقريبا بنفس الاسم"دارنا" بمنطقة تيكرت شمال اكادير عرف هروب الايطالي المكلف بالمشروع خارج الوطن و له عدة ضحايا و العصابة الباقية باكادير تحاول جاهدا الخروج بأقل الأضرار على حساب الضحايا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.