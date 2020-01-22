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نقابة تتبرأ من "بلطجي البرلمان": مفصول ولا علاقة له بمجلس النواب

نقابة تتبرأ من "بلطجي البرلمان": مفصول ولا علاقة له بمجلس النواب
هسبريس – محمد لديب (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:00

تفاعلا مع ما أثارته متابعة هسبريس لملف الاعتداءات المتكررة التي يمارسها موظف ملحق في البرلمان ضد عجوز بمدينة سيدي قاسم، منذ شهر غشت الماضي وطوال الأسابيع الموالية، كشف المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب أن الشخص المعني لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة التشريعية.

وكشف بلاغ للنقابة سالفة الذكر، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "كل ما في الأمر هو أن المعني قضى فترة قصيرة ومحدودة كملحق بإحدى الفرق النيابية"، موضحة أن إدارة المجلس "استغنت عن خدماته منذ مدة وأنهت إلحاقه، وهو ما ثبتته إدارة المجلس بإنهاء إلحاقه تماما منذ 22 أكتوبر 2019".

وأكدت النقابة أن الشخص المشار إليه ليس موظفا، ولا ملحقا ولا متعاقدا، ولا متعاونا مع أي من مرافق أو وحدات مجلس النواب، ولا تربطه أي علاقة مع المؤسسة، معلنة حرصها على التنبيه والوقاية من أي سلوك، مهما كان حجمه، يخرج عن إطار ممارسة المهنة على أساس الحياد، والحرفية والجدية، أو يتوخى استغلال الوظيفة لأغراض شخصية.

وعلى الرغم من أن المعني (ن. ل)، عندما مارس اعتداءاته رفقة أفراد أسرته على المرأة العجوز والتي رفعت دعوى قضائية ضده وضد زمرة من أسرته، كان موظفا بمجلس النواب حسب ما كشفته المعتدى عليها في تصريحات لهسبريس، وأنه استقوى عليها بمنصبه الوظيفي رافضا المثول أمام القضاء؛ فإن النقابة الوحيدة بمجلس النواب أشارت إلى أنها تحرت بدقة حقيقة انتماء الشخص المعني إلى أسلاك إدارة المجلس، فثبت لها أن الشخص المشار إليه في مقالات الجريدة لا علاقة له بأي من مجلسي البرلمان ولا بإدارتيهما حاليا.

النقابة المعنية سجلت أن موظفي المجلس بعيدون عن مثل هذه الممارسات ويتبرؤون منها، ويدركون ويقدرون وظائفهم ومكانة المؤسسة التي يشتغلون بها، مضيفة "حريصون على التحلي بالأخلاق وبالسلوك المواطن، ولم يثبت أبدا لهم استغلال وظائفهم، التي هي وظائف يتولونها كمواطنين عاديين كالآخرين، أو اشتغالهم في المؤسسة للوصول إلى مآرب شخصية".

وشدد البيان على أنه "لا أحد من موظفي مجلس النواب معني بهذه النازلة، أو قام بمثل هذه السلوكات المشار إليها في مقالات الجريدة مما يتوجب رفع اللبس والخلط"، معربة عن تقديرها "لدور الصحافة الوطنية المسؤولة والجادة، ومنها جريدة "هسبريس" في إثارة قضايا المجتمع، وإخبار الرأي العام وإغناء النقاش العمومي، وإثارة انتباه باقي السلطات إلى إمكانية استغلال النفوذ أو المناصب، في خرق القانون أو الاعتداء على حقوق الإنسان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي من أمريكا الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:08
تحية لكل من ساهم في تحرير هذا البيان الذي بموجبه تتبرأ المؤسسة التشريعية من هذا البلطجي المجرم. ومع ذلك ولو تعلق الأمر بموظف أو أي مسؤول، فإن القوانين يجب أن تسري فوق الجميع. نتمنى أن تقول العدالة كلمتها في هذا الملف وأن تطبق القانون بشكل سليم يطمئننا كمواطنين.
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15
2 - Allal الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:10
إذا كان الأمر بهذه الصيغة فهذا الكائن يجب أن يتابع ، زيادة على الإعتداء على الغير، على انتحال صفة موظف بالبرلمان٠
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15
3 - محلل سياسات الاحزاب الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:14
احد البرلمانيين قال أن تقاعدهم لا يعتبر ريعا.فما هو الريع اذن. البرلمان الحقيقي هو الذي يدافع عن الفقراء و لا يهمه مرتبه ولا تعويضاته. لانهاليست مهنة ،انما تكليف مؤقت للدفاع عن الفقراء و الاغنياء.
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5
4 - المساري الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:21
حينما قام بالإعتداء في شهر غشت الماضي كان ملحقاً بالبرلمان ، ولما تم إنهاء إلحاقه يوم 22 أكتوبر 2019 كانت قضية الإعتداء معروضة على القضاء ، إذن الفعل الإجرامي أرتكب وهو موظف بالبرلمان
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7
5 - مواطنة الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:24
البرلمان و الانتخابات عامة في المغرب يجب أن توضع لها قوانين جديدة. لأنها أصبحت مسخرة
برلماني يغش في امتحان بكالوريا.
موظف في البرلمان يعتدي على الناس بالزرواطة فالشارع العام ؟؟؟
برلماني لا يجيد القراءة ؟؟؟؟؟؟

و تتساءلون عن فشل مشاريع التنمية بالبلاد ؟؟
قانون واحد يضع شروط الانتخاب ... و هي أن تكون مجازا على الاقل.
لأن الأميين غزوا البرلمان بأكمله. و مستقبلنا يناقشه هؤلاء الجهلة.
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3
6 - مغربي الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:28
إذا ستضاف إليه تهمة انتحال شخصية موظف
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7 - علال الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:29
يقول النبيُّ ﷺ: إنَّكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضَكم أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّته من بعضٍ؛ فأقضي له على نحوٍ مما أسمع، فمَن قضيتُ له من حقِّ أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعةً من النار، فليأخذها أو يذرها. صدق رسول الله
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8 - mohamed الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:31
merci hespress et bonne continuation
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9 - simo الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:32
تم إنهاء إلحاقه يوم 22 أكتوبر 2019
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10 - فضولي الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:32
كان المشكل غير في الصومال دابا غادي يتجه نحو الشيشان وجمهوريات القوقاز . واش لمرا مسلط عليها واحد ظالم شاد الضو الاخضر ولزرق من الممخزن بش يتكرفس عليها . نو ضو شوفو هاد الحيوان مالو مع هاد لمرا . باراكا من الخاويات
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11 - Alii الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:36
L' affaire remonte au debut du mois aout.Ce minable petite fonctionaire a fini sont detachement au parlement a partir de 19 oktober 2019.Donc il a agit et a commis des agressions pendant que il etait fonctionnaire au sein du parlement.
Donc arreter de faire passer des injustes
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