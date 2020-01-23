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كُتّاب وآراء
مطالب بحبس المتورطين في الإثراء غير المشروع
استغربت الشبكة المغربية لحماية المال العام رفض بعض الفرق النيابية مبدأ العقوبات الحبسية والاكتفاء بالغرامات المالية في الشق المتعلق بالإثراء غير المشروع ضمن التعديلات التي قدمت على مشروع القانون الجنائي، معتبرة ذلك مؤشرا مقلقا وخطيرا من ممثلي الأمة، وتكريسا لاستمرار غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
وضمن رسالة بعثت بها إلى رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب تتضمن تصوراتها حول المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بالنشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح، مشددة على ضرورة أن يشمل التصريح ممتلكات الأبناء البالغين والزوجة أو الزوج، حيث يلجأ البعض، كما أبانت الممارسة، إلى تسجيل ما راكموه من ممتلكات بطرق مشبوهة في أسمائهم تحايلا على القانون.
ودعت الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى تضمين العقوبات الحبسية في التعديلات المقدمة حول المشروع، باعتبارها آلية أساسية للجزر والردع ضد كل ناهبي المال العام ممن يتحملون أمانة تسيره وغيرهم من الموظفين أو المسؤولين العموميين الذين يستغلون وظائفهم أو مراكزهم للعمل على ضرب مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص أو المساهمة في تسريب المعلومات في إطار "جريمة العارف".
وشددت الرسالة على ضرورة حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف أو المهام بصفة نهائية، عكس منطوق المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، مبرزة أن جرائم النهب الكبرى ترقى الى جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لما لها من انعكاسات خطيرة في رهن مصير ومستقبل أجيال بكاملها وضرب لأسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.