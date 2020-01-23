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كُتّاب وآراء
محكمة تُنصف أرملتيْ جندي مغربي في إسبانيا
أقرت غرفة النزاعات الإدارية بالمحكمة العليا للعدل بإسبانيا بأحقية أرملتي جندي مغربي، كان يعمل ضمن وحدة خاصة تابعة لقوات الجيش الإسباني، في الحصول على معاش زوجهما المتوفى بالتساوي.
ووفق ما جاء في المنطوق النهائي للهيئة القضائية ذاتها، والذي نقلت مضامينه صحفية "إل ديريتشو" الإسبانية، فإنه من حق الزوجة الثانية للجندي الهالك الحصول على معاش الأرامل بأثر رجعي اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تلا وفاة الزوج.
وأوضحت المحكمة أن حكمها يلغي قرار الإدارة العامة للدولة التي رفضت، في وقت سابق، دفع المعاش للزوجة الثانية بحجة أن "التعددية الزوجية تتعارض مع القانون الإسباني، وتشكل انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة بين الجنسين، إضافة إلى أنها تعزز مبدأ خضوع المرأة للرجل".
وزادت الإدارة العامة للدولة الإسبانية أن قرار المحكمة يتعارض بوضوح مع النظام العام لحالات تعدد الزوجات، ويخرق بنود القانون الإسباني المنظم للعلاقات العائلية، في إشارة إلى أن المحكمة المذكورة تشرعن ضمنيا، ولأول مرة، الحق في تعدد الزوجات الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.