مجلس النواب يُقر قانونا جديدا لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب

هسبريس - يوسف لخضر

صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، هو الأول من نوعه، بعدما كان هذا المجال مُنظماً بمرسوم يعود إلى أكثر من عشرين سنة.

ويخضع الطب الشرعي حالياً لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات.

ويشير المرسوم سالف الذكر بشكل مُقتضب إلى ممارسة الطب الشرعي وتشريح الجثث، وتتضمن مقتضياته إشارة تفيد باقتصارها على الأطباء العاملين في القطاع الخاص فقط.

وتؤكد وزارة العدل، صاحبة هذا المشروع، أن الواقع العملي في هذا المجال كشف أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يُمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال.

وتُشير إحصائيات رسمية إلى أن المغرب لا يتوفر على عدد كافٍ من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، إذ يبلغ عددهم 13 طبيباً شرعياً يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى.

وجرى إعداد القانون الجديد بهدف تحديث تعزيز الترسانة القانونية عبر تطوير آليات العدالة الجنائية، بعمل مشترك بين وزارات العدل والصحة وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة والهيئات الوطنية للطبيبات والأطباء.

ويستحضر القانون عدداً من المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، منها دليل الأمم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى التشريعات والتجارب المقارنة.

كما يسعى النص إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تُعرض على القضاء، وبالتالي تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وسيتم بموجب هذا القانون، الذي ينتظر أن يحال على مجلس المستشارين للمصادقة، توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي والرفع من مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية؛ وذلك من أجل استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً.

وحسب مشروع القانون فإن مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي، باعتباره مساعداً للقضاء، متعددة، من بينها الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات وتحديد طبيعتها وأسبابها وتحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.

كما يوضح النص مهام هذه الممارسة في إبداء الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال اختصاصه، وفحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.

وتعهد للطبيب الشرعي معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها وتحدد هوية المتوفى؛ ناهيك عن حضور عملية استخراجها ومعاينتها، إضافة إلى رفع العينات العضوية على الأجسام وإبداء الرأي بشأنها إلى القضاء وإعطاء التفسير الطبي لها.

ويتضمن المشروع مقتضيات تحدد الحالات التي يتعين فيها لزوماً الأمر بإجراء التشريح الطبي، وهي الوفيات الناتجة عن الاعتداء الجنسي أو الجسدي والتسمم، وتلك التي تقع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال، والوفاة الناتجة عن الشك في حالة تعذيب والانتحار أو عند الشك فيه.

ويخول القانون الجديد للجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي، كما يُقر مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية.

وسيتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف؛ ناهيك عن تحديد البيانات الضرورية الواجب تضمينها في التقارير.

ومن أجل تشجيع طلبة كليات الطب والصيدلية على اختيار التخصص في مجال الطب الشرعي نصَّ القانون الجديد على التسجيل التلقائي للأطباء الشرعيين بجداول الخبراء القضائية لدى محاكم الاستئناف، استثناءً عن أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

وللرفع من عدد الأطباء الشرعيين في المغرب، تعتزم وزارة العدل عقد اتفاقية شراكة مع جامعة علوم الصحة بالدار البيضاء، لبرمجة تكوين لفائدة الأطباء، ومنهم العاملون بمكاتب الصحة بمختلف الجماعات المحلية بمعدل 300 طبيب سنوياً، إذ سيتم تسليمهم شهادة معترفا بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي، وهو ما سيرفع عدد الأطباء المزاولين لهذه المهام إلى 1500 طبيب في غضون السنوات الخمس المقبلة.