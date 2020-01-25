قبائل صحراوية مغربية تطالبُ بإطلاق سراح الحسكي

هسبريس - عبد السلام الشامخ

طالبت مجموعة من القبائل الصحراوية المغربية بإطلاق سراح حسن الحسكي (55 عاماً)، أحد أشهر الأسماء التي وردت في وسائل إعلام عالمية وربطت بتفجيرات قطارات مدريد الإرهابية، والذي يعيشُ اليوم في عزلة تامة في زنزانة انفرادية بسجن أسفي، بحيثُ "لم تزُره أية هيئة قضائية أو حقوقية أو إنسانية".

وحسن الحسكي اسمٌ تردّد في وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية على أنه "إرهابي" خطير ومتّهم في تفجيرات قطارات مدريد؛ لكنّه ظلّ يرفضُ هذه التّهمة، مورداً: "أنا مجرّد مواطن مغربي خرج إلى الدّيار الأوروبية من أجل لقمة العيش، وشاءت الأقدار بعد حادثة تفجيرات مدريد أن يندرج اسمي في بعض تحقيقات المخابرات الأوروبية".

وفي هذا الصّدد، أوردت قبائل صحراوية (آيت ياسين بكلميم، آيت زكري، أولاد تدرارين، أفرقات، قبيلة تركز..) أنّ "الحسكي عاش طيلة 14 سنة في عزلة تامة وفي زنزانة انفرادية لم تزره أية هيئة قضائية أو حقوقية أو إنسانية، لا لشيء سوى أنه صحراوي مغربي"، مضيفة "تقدّمنا بملتمس إلى الرّأي العام بخصوص ما يتعرض له حسن الحسكي من معاناة جراء الاعتقال".

وكشفت القبائل الصحراوية سالفة الذكر، في بيان لها، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أنّ "الحسكي تعرّض لتعذيبٍ من قبل السّلطات المغربية وكذلك السّلطات الإسبانية، هذه الأخيرة حكمت عليه بـ 15 سنة ابتدائيا، ليتقلّص هذا الحكم إلى 14 سنة استئنافياً".

بعد صدور هذا الحكم القضائي، جرى تنقيله إلى المغرب بطلب من السّلطات المغربية التي أصدرت حكم البراءة ابتدائياً في حق الحسكي؛ لكن بعد ضغوطات وإملاءات تحوّل الحكم من البراءة إلى 10 سنوات، لتبدأ المعاناة، حيث نُقل غصباً عنه في حالة يرثى لها إلى إسبانيا وزُجّ به في زنزانة انفرادية تحت وطأة التعذيب الجسدي والنّفسي"، يضيفُ البيان.

وتبعاً لذلك، وبعد هذه المدة، استبشرت عائلته بعودته إلى أحضان أبنائه، لكن يورد البيان، "تفاجئ الجميع باعتقاله من جديد دون الرجوع إلى القانون الجنائي رقم 120 القاضي بدمج العقوبتين، حيثُ تم الاحتفاظ به في سجن سلا 2 الذي قضى فيه أكثر من ستة أشهر، ثم بعدها تم ترحيله إلى السجن المركزي بمدينة أسفي ليعيش أبشع أنواع التعذيب".

واسترسل المصدر ذاته: "ندافع عن الحسكي ليستفيد من حقه في الإدماج، ولن ندخر جهداً نحن ممثلي جميع القبائل الصحراوية المغربية بالداخل والخارج في الدفاع عن حسن الحسكي؛ لأنه بريء مما نسب إليه براءة الذئب من دم يوسف".

واعتبر البيان ذاته: "باسم القبائل الصحراوية المغربية وأسرة حسن الحسكي المعتقل بالسجون الإسبانية منذ سنة 2004 نخط لكم هذه الكلمات منذ اعتقال حسن الحسكي بتاريخ 17 دجنبر 2004 وتنقله من سجن إلى آخر وخوضه لإضرابات متكررة وإيداعه الزنازين الانفرادية وعزله عزلة تامة وحرمانه من كل الحقوق السجنية والقضائية إلى إصدار الحكم عليه بـ 15 سنة بتاريخ 31 يوليوز 2007 وتخفيضه إلى 14 سنة بتاريخ 17 يوليوز 2008 وعد السّماح لعائلته بزيارته".