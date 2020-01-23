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وكيل الملك ينصت إلى معاناة ضحية "بلطجي البرلمان" بسيدي قاسم

وكيل الملك ينصت إلى معاناة ضحية "بلطجي البرلمان" بسيدي قاسم
هسبريس – محمد لديب
الخميس 23 يناير 2020 - 17:00

توصلت زهرة بن فاتح، ضحية "بلطجي" البرلمان، باستدعاء من النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وقائد الدائرة الترابية التي يتبع لها حي زنيبيرية، من أجل الاستماع لتفاصيل معاناتها مع الموظف، الذي كان يشغل منصب ملحق بالبرلمان قبل فصله وعودته إلى قسمه الدراسي بمنطقة الكاموني.

وقام عنصران أمنيان بزيارة زهرة بن فاتح، البالغة من العمر 77 سنة، في بيتها بحي زنيبيرية، وطلبا منها التوجه إلى مكتب وكيل ملك ابتدائية سيدي قاسم من أجل الاستماع إليها في شأن تعرضها رفقة بناتها وأبنائها، لاعتداءات ممنهجة على أيدي "موظف" البرلمان وباقي أفراد أسرته.

وتتزامن هذه التطورات التي يشهدها ملف "مي زهرة" مع موجة التضامن الكبير الذي عبّر عنه رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي، انتصارا لعائلة "مي زهرة" وابنتها التي قالت إنها تعرضت لتعنيف من لدن الموظف السابق بالبرلمان والموظف الحالي بسلك التعليم.

وعبّر أفراد أسرة زهرة بن فاتح عن شكرهم لكل من تضامن معهم في محنتهم التي عاشوها لشهور، مؤكدين أن ثقتهم كبيرة في القضاء للحصول على حقهم واستعادة كرامتهم.

وكان المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب قد كشف أن الشخص المعني في هذه القضية المثيرة لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة التشريعية.

وكشف بلاغ للنقابة سالفة الذكر، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "كل ما في الأمر هو أن المعني قضى فترة قصيرة ومحدودة كملحق بأحد الفرق النيابية"، موضحة أن إدارة المجلس "استغنت عن خدماته منذ مدة وأنهت إلحاقه، وهو ما ثبتته إدارة المجلس بإنهاء إلحاقه تماما منذ 22 أكتوبر 2019".

وأكدت النقابة أن الشخص المشار إليه "ليس موظفا، ولا ملحقا ولا متعاقدا، ولا متعاونا مع أي من مرافق أو وحدات مجلس النواب، ولا تربطه أي علاقة مع المؤسسة، معلنة حرصها على التنبيه والوقاية من أي سلوك، مهما كان حجمه، يخرج عن إطار ممارسة المهنة على أساس الحياد، والحرفية والجدية، أو يتوخى استغلال الوظيفة لأغراض شخصية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Aabdou labbdi الخميس 23 يناير 2020 - 17:16
القانون فوق الجميع. ليكون موظف أو إطار أو برلماني او أمني أو وزير أو غيره. كل من ارتكب جريمة يجب أن يعاقب طبقا للقانون. الكل سواسية تحث سقف القانون والذي يجب تطبيقه على الكل دون استثناء.
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2 - مواطن مغربي الخميس 23 يناير 2020 - 17:17
لاحول ولاقوة الا بالله.حسبنا الله ونعم الوكيل.اش ها ظلم فهاد البلاد.الله ياخد الحق في كل ظالم
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3 - medmod الخميس 23 يناير 2020 - 17:19
نتمنى ان تاخذ العدالة مجراها الطبيعي ورد الاعتبار لهاذه العاءلة وإعطائها حقها . وهذا الشخص لا يستحق ان يمارس عمله كمدرس . وجب على وزارة التربية والتعليم ان توقف هذا البلطجي لكي لا يكون قدوة بافعاله الإجرامية لتلامذته .
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4 - بوفا الخميس 23 يناير 2020 - 17:24
شكرا لمن ساهم في تقدم تكنولوجيا التواصل الاجتماعي لولى هذه التكنولوجيا ما كان سيصل صوت الضعفاء المغلوبين على امرهم...........
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