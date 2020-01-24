24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟ (5.00)

  2. هكذا عاش الڭلاوي باشا مراكش أيامه الأخيرة قبل وفاته بالسرطان (5.00)

  3. إلغاء احتفالات العام الصيني بسبب "فيروس كورونا" (5.00)

  4. إدارة ترامب تقيد سفر "السيدات الحوامل" إلى أمريكا (5.00)

  5. جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" (4.20)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المنظمة العلوية تطلق برنامج دعم مشاريع مكفوفين

المنظمة العلوية تطلق برنامج دعم مشاريع مكفوفين

المنظمة العلوية تطلق برنامج دعم مشاريع مكفوفين
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 يناير 2020 - 08:05

أنهت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب إلى علم الشباب المكفوفين وضعاف البصر العاطلين أنها "ستطلق الشطر الثاني من برنامج دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة هذه الفئة، في حدود أربعة مشاريع برسم سنة 2019 بمبلغ أقصاه 25 مليون سنتيم عن كل مشروع".

وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة أنه "على الراغبين من الشباب المكفوفين وضعاف البصر في إقامة مشروعات اقتصادية إعداد ملفات بهذا الخصوص، وعرضها على رئيس فرع المنظمة في الجهة أو الإقليم مكان الإقامة التي يوجد بها المعنيون بالأمر، قبل 20 مارس المقبل".

ويتضمن الملف، يضيف البلاغ، "طلب الاستفادة"، و"مذكرة تقديم حول المشروع"، و"التجهيزات المتطلبة"، و"المواد الخاصة بالإنتاج"، و"دراسة جدوى معدة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل"، مشيرا إلى أنه للمزيد من المعلومات حول ملف الترشيح يتعين مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.