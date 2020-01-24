المنظمة العلوية تطلق برنامج دعم مشاريع مكفوفين

هسبريس من الرباط

أنهت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب إلى علم الشباب المكفوفين وضعاف البصر العاطلين أنها "ستطلق الشطر الثاني من برنامج دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة هذه الفئة، في حدود أربعة مشاريع برسم سنة 2019 بمبلغ أقصاه 25 مليون سنتيم عن كل مشروع".

وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة أنه "على الراغبين من الشباب المكفوفين وضعاف البصر في إقامة مشروعات اقتصادية إعداد ملفات بهذا الخصوص، وعرضها على رئيس فرع المنظمة في الجهة أو الإقليم مكان الإقامة التي يوجد بها المعنيون بالأمر، قبل 20 مارس المقبل".

ويتضمن الملف، يضيف البلاغ، "طلب الاستفادة"، و"مذكرة تقديم حول المشروع"، و"التجهيزات المتطلبة"، و"المواد الخاصة بالإنتاج"، و"دراسة جدوى معدة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل"، مشيرا إلى أنه للمزيد من المعلومات حول ملف الترشيح يتعين مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة.