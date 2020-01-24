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الرئيسية | مجتمع | الهيني: الشكاية بضحية المحامي "مسرحية" للتنازل عن إثبات النسب

الهيني: الشكاية بضحية المحامي "مسرحية" للتنازل عن إثبات النسب

الهيني: الشكاية بضحية المحامي "مسرحية" للتنازل عن إثبات النسب
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 24 يناير 2020 - 00:00

قال محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، إن متابعة موكلته "ل. ص" في شكاية تتعلق بالخيانة الزوجية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء تظل "مسرحية" كان الهدف من ورائها حمل موكلته على التنازل عن قضية لإثبات نسب رضيعتها رفعتها ضد محام من هيئة الدار البيضاء، كانت قد تزوجته عرفيا منذ أربع سنوات.

وأوضح الهيني، في تصريح لهسبريس، أن "الملف في أصله أسري اجتماعي؛ فقد تقدمت الضحية "ل. ص"، في شهر شتنبر الماضي، بدعوى إثبات نسب رضيعتها أمام القضاء، وهنا بدأت القصة بعدما قامت بعدة مفاوضات مع الأب، وهو محام بهيئة الدار البيضاء".

وأضاف المحامي بهيئة تطوان: "العلاقة التي تربط موكلته بالمحامي هي علاقة زواج بحضور العائلة بدون توثيق منذ أربع سنوات، حيث اكترى لها خلال هذه المدة بيتا يؤدي واجباته الكرائية بنفسه لمالك الشقة، وهو مستعد للإدلاء بشهادته في هذا الشأن أمام القضاء. كما أنه كان يؤدي واجبات النفقة والمصاريف الاعتيادية لأي أسرة. وهنا أؤكد أن الضحية تتوفر على كافة الحوالات المصرفية التي كانت تصلها من المحامي".

وأكد محمد الهيني: "عند حملها أخبرت المعني بالأمر بهذا المستجد، لاستشارته في الموضوع ورفض بشكل قطعي أن تتخلص من الحمل عبر عملية إجهاض، طالبا منها الاحتفاظ به".

ويضيف الهيني: "عند الولادة حضر المحامي وشقيقته، التي قامت شخصيا بالتكفل بمصاريف العقيقة، وعندما رفض المعني بالأمر إلحاق ابنته بنسبه، اضطرت موكلتي إلى رفع دعوى قضائية لإثبات النسب".

واستطرد المتحدث: "هذا الملف أسري بطبيعته، وكان يتوجب معالجته بحكمة وروية، لا سيما أن صفة المعني بالأمر تستدعي ذلك.. للأسف، لم يتم استعمال منطق العقل والحوار، وعوض ذلك تم اللجوء إلى لغة التهديد والوعيد، وأقدمت زوجة المحامي الأولى على وضع شكاية الخيانة الزوجية، مشكوك في أمرها وغير جدية، ضد زوجها وزوجته الثانية، حيث تم استدراج هذه الأخيرة في كمين وألقي عليها القبض وتوبعت في حالة اعتقال، في نفس الوقت الذي تنازلت فيه المشتكية لفائدة الزوج، وهي تعلم أنه لن يتابع بعد ذلك".

وأردف المحامي الهيني قائلا: "في هذه القضية تم إخفاء مجموعة من المعطيات، خاصة تلك المتعلقة بوجود علاقة زوجية، ليتم متابعة "ل. ص" في حالة سراح في انتظار حصولها على براءتها ومواصلة مسطرة إثبات نسب ابنتها البالغة من العمر سبعة أشهر التي فرض عليها فطام إجباري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - badr الجمعة 24 يناير 2020 - 00:16
مسرحية واش من مسرحية
السيد كان على علاقة مستمرة مع فتاة (زواج الفاتحة او خطبة، لا يهمنا) المهم هو انه نتج عنها حمل والطفلة ابنته، بدل ما يعترف بنسب ابنته، وبدل ما الزوجة "المتعلمة" تطرد الزوج الخائن قرروا أن يدخلو الضرة الى السجن، والزوح الخائن حر طليق، مول الفعلة الكبيرة خرج منها كالشعرة من العجين، والزوجة كاتجري وتجاري وتدافع على الخائن اللي شوهها قدام اللي يسوا واللي مايسوى
بحال هاد الزوجات اللي طيحو الدل على العيالات.
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2 - moghrabi الجمعة 24 يناير 2020 - 00:21
لقد تعفنت و تمرغت في التراب مهنة المحامات الشريفة بسبب هده القضية ..المحامي متزوج بطريقة يمنعها القانون ((حاميها حراميها )) . زوجته و هي كدالك محامية نسجت كمين لزوجة زوجها ((إحترافية النصب و التدليس و تضليل العدالة)) اتمنى من محامي ليلى أن يضهر الحق
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3 - علي الجمعة 24 يناير 2020 - 00:30
الهيني محامي يقول عكس ما قالت المحامية زوجة المتهم.ان كان كلامه صحيح فيجب متابعة المحامية لانها اخفت جريمة وحاولت ابتزاز امراة لا حول لها ولا قوة.المحامية ارادت ان تتلاعب بالقانون لدا يجب فتح تحقيق لان هدا عمل لا يليق بمحامية.وان كان العكس صحيح وهدا مستبعد لاني كمتتبع ارى انه لا يمكن لسيدة غير مثقفة ان تبتز محامي وزوجته و القانون فوق الجميع
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4 - ماريا الجمعة 24 يناير 2020 - 00:35
هذا المحامي الظالم هو الذي يجب ان يسجن. وزوجته المتسلطة لاتريد اثبات نسب الطفلة الصغيرة البريئة بل وضعت لها كمين وادخلتها السجن. ثم دافعت عن زوحها ومانه طفل صغير قاصر .ياليتها ماتكلمت.بينت انها جد ظلمها حد متسلطة.هو الذي استغلها وهي لازالت قاصرا آنذاك. ثم نكرها ونكر ابنته وتركها تدخل السجن .ان كانا يظنان انهما أبناء القانون.فالمحكمة الإلهية التي شهودها ملائكة وقاضيها ملك الملوك تنتظر من ظلم وخذل وخان و ووووووو.ولاحول ولا قوة الا بالله
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