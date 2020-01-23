"أونسا" يكشف حصيلة عمليات المراقبة سنة 2019

هسبريس من الرباط

أعلنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنها راقبت، خلال سنة 2019، أزيد من 13 مليون طن من المنتجات الغذائية عبر 74.799 عملية مراقبة، 17.641 طنا منها تم إتلافها أو إرجاعها لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، بينما تم تحرير 2243 محضر مخالفة وإحالتها على النيابة العامة.

ووفق بلاغ صادر عن المكتب فإن سبب إتلاف هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك "عائدٌ إلى مصدرها المجهول أو لعدم احترام ظروف الحفظ والتخزين، أو لانتهاء مدة الصلاحية أو لعدم احترام شروط العنونة".

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات المراقبة، على مستوى الاستيراد، "شملت أزيد من 8.4 ملايين طن من المنتجات الغذائية، تم إرجاع 11.388 طنا منها".

وفي ما يخص عمليات الاستيراد، يورد البلاغ، "تمت مراقبة أزيد من 256 مليون غرسة، منها أغراس الفواكه الحمراء والنباتات المثمرة ونبات الزينة؛ كما قامت المصالح البيطرية لـ"أونسا" بمراقبة مختلف الحيوانات التي تم استيرادها، منها 61.167 رأسا من الأبقار وأزيد من 9 ملايين وحدة من كتاكيت دجاج اللحم والديك الرومي؛ في حين تمت مراقبة أزيد من 4 ملايين طن من المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات".

وأضاف المصدر أنه، على مستوى التصدير، "همت المراقبة أزيد من 3 ملايين طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 139.845 شهادة صحية وشهادة الصحة النباتية".

كما عالجت مصالح "أونسا"، في ما يخص منح التراخيص على المستوى الصحي، "3.199 طلبا سنة 2019، تم إثرها منح 1157 ترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي".

وفي إطار برنامج تتبع ومراقبة المقاولات والمنشآت الغذائية الحاصلة على الترخيص الصحي، "تمت مراقبة 3218 وحدة مرخصة للتأكد من استمرارية احترامها للمعايير الصحية، ما أسفر عن تعليق الاعتماد الصحي لـ 40 منها، وسحبه بالنسبة لـ 89 أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تم منح 154 شهادة اعتماد للنقل الدولي و10.911 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف"، وفق بلاغ "أونسا" دائما.

وأورد البلاغ أنه، بخصوص برنامج إعادة تقييم المبيدات المرخصة بالمغرب على ضوء المستجدات والتطورات العلمية، "قامت أونسا بسحب خمس (5) مواد فعالة تدخل في تركيبة المبيدات خلال سنة 2019، ما يعني سحب 48 مبيدا فلاحيا من الأسواق المغربية تدخل في تركيبتها هذه المواد، كما تم رفض دخول أزيد من 10 أطنان من المبيدات خلال السنة نفسها بسبب عدم مطابقتها للمعايير".

أما في ما يخص استعمال المبيدات فأشار المكتب إلى أنه تم إتلاف 136 طنا من البطاطس و125 طنا من النعناع، بسبب تجاوز نسب المبيدات المسموح بها أو استعمال مبيدات غير مرخصة على الزراعة التي عولجت بها.

وفي إطار مراقبة استعمال الأدوية البيطرية، ومحاربة تسويق مجهولة المصدر منها، "تم القيام بأزيد من 2000 عملية مراقبة للأسواق الأسبوعية في إطار لجان إقليمية مختلطة، حيث تم حجز وإتلاف 773 وحدة من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر"، يختم بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.