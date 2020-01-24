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الرئيسية | مجتمع | فيروس "كورونا" يسائل وزير الصحة أمام البرلمان

فيروس "كورونا" يسائل وزير الصحة أمام البرلمان

فيروس "كورونا" يسائل وزير الصحة أمام البرلمان
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 يناير 2020 - 15:35

نبّه محمد الشيخ بيد الله، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى خطورة اتساع فيروس "كورونا" المنتشر بقوة في الصين وبعض الدول المجاورة، مسائلا وزير الصحة خالد آيت الطالب حول التدابير المتخذة لحماية المواطنين المغاربة من تسرب هذا الفيروس إلى المغرب.

واعتبر بيد الله، في سؤال كتابي، أن فيروس "كورونا" يعد من الفيروسات الأكثر خطورة وفاشية؛ وهو مماثل لما أصاب العالم عندما اجتاحه وباء "السارس"، مضيفا أن ما يخيف الرأي العام الوطني هو أن الرباط وبيجين مرتبطتان بخط جوي مباشر، وهو ما يزيد من إمكانية انتقال هذا الفيروس الخطير إلى المملكة.

ويرى المستشار البرلماني، الذي تحمّل سابقا حقيبة الصحة، ضرورة التدخل العاجل واتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لمنع انتقال هذا الوباء إلى المغرب الذي يربطنا به خط مباشر، موردا أن هذا المعطى يجعل المملكة المغربية تستقبل سنويا أزيد من مائة ألف سائح صيني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 24 يناير 2020 - 15:49
صحة المغاربة لا توجد في قاموس الدولة.. قبل هطول امطار الخير هذا الأسبوع كانت نزلات برد حادة ومعدية ولم نسمع اي مبادرة من الوزارة المعنية لتوعية المواطنين وتوفير لقاحات مضادة بالمجان كما يفعلوا مع حبوب منع الحمل..
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4
2 - احمد الجمعة 24 يناير 2020 - 16:06
اخطر فيروسات تهدد المغاربة هم البرلمانيون النوم.الاميون بأمور السياسة وصلاح البلاد والعباد.
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