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الرئيسية | مجتمع | المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب

المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب

المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 يناير 2020 - 15:40

سارعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مراسلة كافة أئمة المساجد وخطباء الجمعة في شتى مساجد المملكة، من أجل ترديد أدعية الاستسقاء وطلب الغيث، وذلك دُبر كل صلاة مفروضة، وبعد النوافل.

ودوى الدعاء المشهور "اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت .. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين" في العديد من مساجد البلاد عقب خطبة وصلاة اليوم الجمعة.

ومن المرتقب أن يستمر المصلون في ترديد دعاء طلب الغيث عقب الصلوات الخمس المفروضة داخل المساجد، وذلك بغية التماس الاستجابة من الله تعالى، حتى تنفرج أسارير السماء، وتهطل الأمطار.

وتحدث عدد من خطباء الجمعة اليوم عن الجفاف وانحباس الأمطار في مناطق البلاد، وعزا بعضهم هذه الظاهرة إلى "الذنوب التي يقع فيها الناس"، بينما أرجعها خطباء آخرون إلى "الاختبار في الدنيا، ونوع من الابتلاء الذي يلاقيه المسلم في حياته، حتى يتقرب من الله أكثر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - mmmm الجمعة 24 يناير 2020 - 15:46
الحمد لله الخير موجود...و الغيث موجود.....واش هاد الناس ماعايشينش معنا في البلاد...الله يرحمنا من عندو
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14
2 - بن حمو الجمعة 24 يناير 2020 - 15:50
وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّه
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25
3 - benlarbi الجمعة 24 يناير 2020 - 15:53
revenons a allah et regrettons ce nous avons fait reellement et vous allez voir
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8
4 - زمامري الجمعة 24 يناير 2020 - 15:54
الحمد لله امطار الخير في مدينة الزمامرة من يوم الأحد . اللهم صيبا نفعا ❤
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17
5 - صابر الجمعة 24 يناير 2020 - 15:55
( ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا )
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11
6 - السلام عليكم الجمعة 24 يناير 2020 - 15:56
قال تعالى " .....استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا."
صدق الله العظيم.
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5
7 - محمد الجمعة 24 يناير 2020 - 15:56
ولمادا حتى تطلبه وزارة الاوقاف
الا نطلب الله يوميا حسب حاجاتنا؟
اليس الائمة لعم الحق في الدعاء من تلقاء انفسهم؟
ربما لذلك منعنا القطر
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وأنشر رحمتك
واسق بلدك الميت
خالصة من قلوب الضعفاء وبلا ادن الوزارة
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7
8 - الغيث يا غياث الجمعة 24 يناير 2020 - 15:56
الخطبة موجهة الى فئة من الناس عامرين ذنوب بالمعقول ولكن ما كيعمروش بيوت الله باش استافدوا ويحاولوا اينقصوا من الذنوب.
خلينا غير احنا الضعفاء نستغفر لذنوبنا وذنوبهم عسى الله ان يستجيب لنا ويرحمنا بدموع السماء.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقينا الغيث ولا تطعلنا من القانطين.
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6
9 - محمد الجمعة 24 يناير 2020 - 15:57
الظلم بين العباد هو السبب في حبس الأمطار، بدليل الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اما الذنوب لا أظنها هي السبب في منع اىامطار
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3
10 - صالح الجمعة 24 يناير 2020 - 15:57
لنعد الى كتاب الله
سبب انقطاع الغيث ليس الذنوب
بالعودة الى كتاب الله في قصة يوسف نصحهم الله بحسن التدبير وان هناك سبع سنوات فيها غيث و سبع اخرى جفاف
ونصحهم بتخرين محصول سبع سنوات لسبع العجاف
بمعنى حسن التدبير و الابتعاد عن التبذير
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0
11 - عبد الله غيث الجمعة 24 يناير 2020 - 16:02
اصلا حتى لو كانت السنة ممطرة فالمغرب لا يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب فالمغرب يمكنه أن يستغنى عن مدخول الفلاحة في ميزانته. ودالك بالاسثتناء أن تكون مداخيل الفوسفاط معروفة وتذبيرها معقلنة وان يستغل البحار لصيد السمك احسن إستغلال وأن يطور السياحة ويحسنها. إنظروا إلى اليابان وكوريا ليس لهم ثرواة طبيعية كالمغرب ومع دالك جد متقدمين علينا بسنوات ضوئية.
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0
12 - اعنجير عبالرحمان الجمعة 24 يناير 2020 - 16:03
السلام عليكم ورحمة الله.
هههه حتى تتنبأ الارصاد الجوية بإمكانية تساقط الغيث ؛يسارعون إلى إجبار الأئمة بطلب الغيث!!
من يطلب الغيث للدول التي ننعتها بالكافرة؟؟
حاكم عادل
مسؤول نزيه
طبيب يتفانى في عمله
شرطي يسهر بكل تفان على أمن البلاد
احترام المواطن لأخيه
أي المعاملات
اما نحن فعبادة ونفاق( الجلالب والقوالب)و صفر معاملات مع ان الإسلام يحث على المعاملات80%
والعبادة20%
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1
13 - محلل الجمعة 24 يناير 2020 - 16:06
جميع ما قاله الخطباء صحيح قلة الامطار اما راجع الى كثرة الذنوب والمعاصي او اختبار اوابتلاء من الله وندعوه ليكشف عن الابتلاء ويفرج عن المسلمين
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-1
14 - قنيطري الجمعة 24 يناير 2020 - 16:07
لو كان في امكان المغرب الاعتماد على التقنيات التي توفرها التكنولوجيا في انزال المطر لكان أفضل عوض الدعاء الذي لا يفيد في مثل هذه الأشياء.
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-3
15 - جابر الجمعة 24 يناير 2020 - 16:07
لطلب الغيث، لابد من ترخيص من وزارة الأوقاف . وهذا في حد ذاته، أكبر ذنب.
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16 - بسم الله الجمعة 24 يناير 2020 - 16:08
بسم الله الرحمن الرحيم : اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٨)' [سورة الروم].. صدق الله العظيم.. اللهم اجعلنا ممن تشاء أن يصيبهم الودق فيستبشروا. إنكَ على كل شيء قدير.
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