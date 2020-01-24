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كُتّاب وآراء
المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب
سارعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مراسلة كافة أئمة المساجد وخطباء الجمعة في شتى مساجد المملكة، من أجل ترديد أدعية الاستسقاء وطلب الغيث، وذلك دُبر كل صلاة مفروضة، وبعد النوافل.
ودوى الدعاء المشهور "اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت .. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين" في العديد من مساجد البلاد عقب خطبة وصلاة اليوم الجمعة.
ومن المرتقب أن يستمر المصلون في ترديد دعاء طلب الغيث عقب الصلوات الخمس المفروضة داخل المساجد، وذلك بغية التماس الاستجابة من الله تعالى، حتى تنفرج أسارير السماء، وتهطل الأمطار.
وتحدث عدد من خطباء الجمعة اليوم عن الجفاف وانحباس الأمطار في مناطق البلاد، وعزا بعضهم هذه الظاهرة إلى "الذنوب التي يقع فيها الناس"، بينما أرجعها خطباء آخرون إلى "الاختبار في الدنيا، ونوع من الابتلاء الذي يلاقيه المسلم في حياته، حتى يتقرب من الله أكثر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
صدق الله العظيم.
الا نطلب الله يوميا حسب حاجاتنا؟
اليس الائمة لعم الحق في الدعاء من تلقاء انفسهم؟
ربما لذلك منعنا القطر
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وأنشر رحمتك
واسق بلدك الميت
خالصة من قلوب الضعفاء وبلا ادن الوزارة
خلينا غير احنا الضعفاء نستغفر لذنوبنا وذنوبهم عسى الله ان يستجيب لنا ويرحمنا بدموع السماء.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقينا الغيث ولا تطعلنا من القانطين.
سبب انقطاع الغيث ليس الذنوب
بالعودة الى كتاب الله في قصة يوسف نصحهم الله بحسن التدبير وان هناك سبع سنوات فيها غيث و سبع اخرى جفاف
ونصحهم بتخرين محصول سبع سنوات لسبع العجاف
بمعنى حسن التدبير و الابتعاد عن التبذير
هههه حتى تتنبأ الارصاد الجوية بإمكانية تساقط الغيث ؛يسارعون إلى إجبار الأئمة بطلب الغيث!!
من يطلب الغيث للدول التي ننعتها بالكافرة؟؟
حاكم عادل
مسؤول نزيه
طبيب يتفانى في عمله
شرطي يسهر بكل تفان على أمن البلاد
احترام المواطن لأخيه
أي المعاملات
اما نحن فعبادة ونفاق( الجلالب والقوالب)و صفر معاملات مع ان الإسلام يحث على المعاملات80%
والعبادة20%