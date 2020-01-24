المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب

هسبريس من الرباط

سارعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مراسلة كافة أئمة المساجد وخطباء الجمعة في شتى مساجد المملكة، من أجل ترديد أدعية الاستسقاء وطلب الغيث، وذلك دُبر كل صلاة مفروضة، وبعد النوافل.

ودوى الدعاء المشهور "اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت .. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين" في العديد من مساجد البلاد عقب خطبة وصلاة اليوم الجمعة.

ومن المرتقب أن يستمر المصلون في ترديد دعاء طلب الغيث عقب الصلوات الخمس المفروضة داخل المساجد، وذلك بغية التماس الاستجابة من الله تعالى، حتى تنفرج أسارير السماء، وتهطل الأمطار.

وتحدث عدد من خطباء الجمعة اليوم عن الجفاف وانحباس الأمطار في مناطق البلاد، وعزا بعضهم هذه الظاهرة إلى "الذنوب التي يقع فيها الناس"، بينما أرجعها خطباء آخرون إلى "الاختبار في الدنيا، ونوع من الابتلاء الذي يلاقيه المسلم في حياته، حتى يتقرب من الله أكثر".