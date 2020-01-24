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الرئيسية | مجتمع | لايا تفتتح المقر الجديد للقنصلية الإسبانية بالرباط

لايا تفتتح المقر الجديد للقنصلية الإسبانية بالرباط

لايا تفتتح المقر الجديد للقنصلية الإسبانية بالرباط
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 يناير 2020 - 16:25

أطلقت أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، رسالة من الرباط، تقديرا لعمل القنصليات الإسبانية في جميع أنحاء العالم، موجهة شكرها إلى الموظفين العاملين فيها، وكذلك المواطنين الذين يحتاجون إلى خدماتها.

وافتتحت غونزاليز لايا رسميا مقر القنصلية الإسبانية الجديد في الرباط، التي تقدم خدماتها فعليا منذ ماي الماضي، عقب لقائها بسعد الدين العثماني، برئيس الحكومة.

ووجهت الوزيرة الإسبانية رسالة للمواطنين والسلطات المغربية قائلة "تأخذ إسبانيا على محمل الجد الرغبة في جعل علاقاتنا الإنسانية، سواء على مستوى الطلاب أو رجال الأعمال أو المواطنين أو العائلات، أوثق، ومن أجل ذلك نحن على استعداد للبحث عن الوسائل اللازمة لذلك".

جدير بالذكر أن المغرب يحتل المركز الثالث في العالم من حيث عدد التأشيرات الإسبانية التي تم مراجعتها أو منحها، وعلى وجه التحديد، قامت القنصليات الإسبانية الست الموجودة في المغرب، العام الماضي، بالتعامل مع ما مجموعه 262 ألفا و227 طلب تأشيرة، وتم رفض ما يقرب من 47 ألفا و700 منها.

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1 - متضامنة الجمعة 24 يناير 2020 - 17:19
نرجو ونتمنى من المغرب ان يستعمل جميع الوسائل الأزمة للحفاظ على ثروته بىشرية ..فرص عمل،مبدأ إنسانية ،الصحة ،التعليم...////في حين اسبانيا تقوم لاستثمار البشرية في خدمتها +فتح القنصليات الاستقطاب مزيد من المال....
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