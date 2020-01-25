"غياب الوضوح" يدفع عمال مطار البيضاء إلى التحضير للتصعيد

هسبريس من الدار البيضاء

تتواصل المفاوضات بين الاتحاد المغربي للشغل وشركة الخطوط الملكية المغربية من أجل تسوية أزمة عمال الخدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة بمطار محمد الخامس الدولي بالعاصمة الاقتصادية.

ووفق مصدر نقابي فإن نقابة "UMT" تعقد اجتماعات مكثفة واتصالات دائمة مع وزارة الداخلية وشركة "لارام" منذ قرابة شهر، بغية التوصل إلى اتفاق مشترك يهمّ حقوق المستخدمين لدى شركات الخدمات الأرضية بالمطار الدولي.

وعن ملامح التصعيد المرتقب، يوضح الفاعل النقابي عينه أن "الاحتجاج الميداني رهين بالإجابة النهائية لشركة لارام"، مستدركا: "ننتظر ما ستُسفر عنه الاجتماعات التي تقوم بها الأمانة العامة للنقابة لتحديد طرق التصعيد القانونية".

ويتخوّف المتحدث عينه من "غياب إجابة واضحة من لدن شركة الخطوط الملكية المغربية"، آملا أن تفضي اللقاءات المطولة إلى حل الأزمة التي عمرت طويلا، لاسيما أن عدد المستخدمين المطرودين يصل إلى 245 عاملا، حسب إحصائيات نقابة "عمال الأمتعة".

وسبق أن عقدت لجنة الحوار مجموعة من اللقاءات التي ابتدأت منذ يونيو الماضي، إذ توصلت إلى اتفاق مع العمال المُضربين في يوليوز الماضي، لتُنهي بذلك إضرابا كاد أن يشلّ هذه الخدمة في شهر الذروة الذي يشهد تزايدا لأعداد المسافرين.

ونصّ محضر الاتفاق على تحقيق مجموعة من المطالب المختلفة، من بينها احترام جميع الحقوق الواردة في مدونة الشغل على صعيد المطار، وتحمل مصاريف أداء عمرة أربعة أجراء سنويا، واللجوء خلال فترة ازدياد نشاط الشركة وارتفاع وتيرة العمل إلى ساعات العمل الإضافية أو الدعم حسب الحاجة.

وتتشكل لجنة الحوار من الكاتب العام لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إلى جانب المندوبية الإقليمية للشغل؛ فضلا عن الأمانة العامة لـ"نقابة موخاريق" في المطار، وكذلك ممثل عمال الخدمات الأرضية، ثم مدير العمليات في شركة "لارام هاندلينغ" ومدير شركة "GPI"، ويترأسها عامل إقليم النواصر.

ودخل المجلس الأعلى للحسابات على خط أزمة إضراب عمال الخدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء منذ أكتوبر الماضي، إذ شرعت لجنة بعثها في افتحاص مختلف الصفقات التي قامت بها الشركة الأم "لارام هاندلنيغ"، وكذلك شركة المناولة "GPI" المتخصصة في الخدمات الأرضية بمطار العاصمة الاقتصادية.