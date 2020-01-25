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مؤسسات كندية تنفتح على خريجي معاهد بالمغرب

مؤسسات كندية تنفتح على خريجي معاهد بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 25 يناير 2020 - 16:20

من المرتقب أن تنظم مؤسسة الجامعات والمعاهد الكندية CICan، بالتعاون مع سفارة كندا بالمغرب، الإثنين القادم 27 يناير على الساعة الخامسة بفندق فرح بالدار البيضاء، يومًا من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وكندا في مجال التعليم العالي العملي والمؤدي إلى التوظيف.

ووفق بلاغ مشترك للجهتين المنظمتين فإن "6 مؤسسات من أعضاء CICan ستشارك في سلسلة من الجلسات الإعلامية حول أنظمة الكليات في كندا، ستركز على التدريب التقني، إضافة إلى اجتماعات عمل مع المشغلين والمؤسسات الأعضاء في الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص(FMEP) ، مع تنظيم معرض يتيح للجمهور مقابلة ممثلي المؤسسات الكندية".

يذكر أن مؤسسة CICan هي جمعية وطنية تمثل أكثر من 135 كلية ومعهد عام من جميع أنحاء كندا. ومن خلال الاستفادة من الخبرة العملية والتعليم التطبيقي والابتكار "تقدم الكليات والمعاهد الكندية مجموعة كاملة وواسعة من البرامج الفنية والمهنية للدراسة".

وتعمل هذه الجمعية بشراكات محلية مع منظمات المجتمع المدني على تزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل المتغير والمتسارع، "إذ إن أكثر من 90٪ من خريجي الكليات والمعاهد الكندية يجدون عملًا بسرعة في كندا أو في الخارج".

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