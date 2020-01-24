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الرئيسية | مجتمع | "الصحة": لا وجود لأية حالة فيروس كورونا بالمغرب

"الصحة": لا وجود لأية حالة فيروس كورونا بالمغرب

"الصحة": لا وجود لأية حالة فيروس كورونا بالمغرب
هسبريس - متابعة
الجمعة 24 يناير 2020 - 23:40

أكدت وزارة الصحة أن المصالح الصحية الوطنية "لم تسجل، إلى حدود اليوم، أية حالة إصابة بفيروس كورونا".

وقالت الوزارة في بلاغ ، "إنه منذ الإعلان عن ظهور حالات الاصابة بالالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس 'كورونا"، المستجد بجمهورية الصين الشعبية في 31 دجنبر الماضي وإلى حدود اليوم، لم تسجل المصالح الصحية الوطنية أية حالة إصابة بهذا الفيروس".

ولتفادي انتشار الفيروس في المملكة، يتابع البلاغ، تعمل وزارة الصحة "على ترصد الداء عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه".

وأشار المصدر إلى أن المنظمة العالمية للصحة من جهتها قررت، اعتبارا للوضع الوبائي العالمي المتعلق بهذا الداء، وبعد اجتماع لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية، عدم الإعلان عن "حالة طوارئ للصحة العامة ذات بعد دولي" في الوقت الراهن، وبالتالي فهي لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة العالميين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - امريض السبت 25 يناير 2020 - 00:03
ما اتكونش هاد كورونا نقلوها الشينوا من المغرب لان الفيروسات ما ابقاتش تقدر اتعيش في المغرب ولات تتحرك حتى هيا
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