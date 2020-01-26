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الرئيسية | مجتمع | انتشار فيروس "كورونا‬" يضع المملكة أمام تحديات المراقبة الوبائية

انتشار فيروس "كورونا‬" يضع المملكة أمام تحديات المراقبة الوبائية

انتشار فيروس "كورونا‬" يضع المملكة أمام تحديات المراقبة الوبائية
هسبريس - أمال كنين
الأحد 26 يناير 2020 - 12:00

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعوة إلى وزارة الصحة من أجل تعزيز المراقبة الوبائية وإخبار المواطنين حول وسائل الوقاية بخصوص انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشبكة إنه رغم عدم إعلان المنظمة العالمية للصحة حالة طوارئ صحية دولية بخصوص فيروس كورونا الجديد، فإن وزارة الصحة "مطالبة بتعزيز وتقوية المراقبة والتتبع من طرف مديرية الأوبئة والمديريات الجهوية، والقيام بكل الإجراءات الصحية المطلوبة والمصاحبة للوقاية وإخبار المواطنين عبر نشرات رسمية".

ودعا علي لطفي، رئيس الشبكة، إلى تفادي "الأخطاء وسوء التقدير والمشاكل التي وقعت فيها الحكومة السابقة مع فيروس "H1N1"، والحرص على بث نشرات إخبارية لتفادي حالة القلق والهلع في صفوف المواطنين، نتيجة أخبار وصور يتم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع الوفيات في الصين وانتشار الفيروس في عدة بلدان آسيوية، وحالات في أمريكا وأوروبا ولو بشكل محدود جدا".

وقال لطفي إن الفيروس "ينتقل من الإنسان إلى الإنسان عبر لمس إفرازات المصاب، وعبر أشياء لامسها المصاب وترك فيها إفرازاته، أو لمس حيوان يحمل الفيروس، كالقطط".

ويوضح لطفي أن "أعراض فيروس كورونا، وهو شبيه بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس، يحس جراءها المريض بالتهاب رئوي حاد وصعوبة التنفس والسعال والقشعريرة وشعور بالتعب والإجهاد".

وسبق أن أكدت وزارة الصحة أن المصالح الصحية الوطنية "لم تسجل، إلى حدود الجمعة، أي حالة إصابة بفيروس كورونا".

الوزارة قالت في بلاغ "إنه منذ الإعلان عن ظهور حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس كورونا، المستجد بجمهورية الصين الشعبية في 31 دجنبر الماضي وإلى حدود اليوم، لم تسجل المصالح الصحية الوطنية أي حالة إصابة بهذا الفيروس".

ولتفادي انتشار الفيروس في المملكة، يتابع البلاغ، تعمل وزارة الصحة "على ترصد الداء عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه".

وفي سياق متصل أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 54 شخصا على الأقل.

وأكد التلفزيون المركزي الصيني وفاة 13 حالة جديدة في مقاطعة هوباي الصينية يوم السبت جراء فيروس كورونا الجديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - 007 الأحد 26 يناير 2020 - 12:09
لاتكفي المراقبة في المطارات والموانئ لأن المصاب بالفيروس قد يكون تناول الأسبرين مما ينقص من حرارة جسمه ،أو لا تظهرعليه الأعراض إلا بعد العبورداخل البلد ونقله للعدوى لكل من ٱقترب منه .أويكون سافرعبرمطارات متعددة ولم يسافرمن الصين في ٱتجاه المغرب عبرخط مباشر.
فالرقابة تلزم وزارة الصحة أن تقوم بإعلان لكل من كان سافرإلى الصين و به اعراض هذا الفيروس أن يتصل بالخلية الصحية عبر رقم هاتف خاص وأن لا يدهب للمستشفى والمستعجلات أو الطبيب مخافة من ٱنتشارالعدوى،بل الفرقة الطبية المتخصصة هي التي ستأتي إلى مكان تواجده .
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5
2 - فيروس خبييث الأحد 26 يناير 2020 - 12:09
الفيروس الحقيقي هو اللدي أعيشه مع الراتب الشهري الهزيل أضطر فيه كل مرة للاقتراض لتتمت الشهر بمشقة الأنفس حسبي الله ونعم الوكيل
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9
3 - hayat الأحد 26 يناير 2020 - 12:12
والشناوة الذين غزوا الدار البيضاء و يسافرون و يتوافدون من الصين ؟ ماذا عنهم؟ هل من تدابير وقائية؟
اذا اصيبت قرية بوباء يمنع اهلها من النتقال الى الخارج كي لا ينقلوا العدوى ! ماشي نراقبوهم في المطار !!!بعد فوات الاوان!!!!!!
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4
4 - sarah الأحد 26 يناير 2020 - 12:16
Les autorités chinoises s'apprêtent a mettre sous confinement la ville de Shantou (5 millions d'habitants).

تستعد السلطات الصينية لوضع مدينة شانتو (5 ملايين نسمة) في الحبس.
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0
5 - souad الأحد 26 يناير 2020 - 12:24
الله يستر وصافي اما وزارة الصحة عندنا والمسوولين فان اخر همهم هو صحة المواطن ومشاكله الله ينزل اللطف من عنده
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0
6 - ملاحظ الأحد 26 يناير 2020 - 12:28
الفيروس المركب "كرونا" والذي تسرب من أحد المختبرات البيولوجية ...يطرق أبواب شمال إفريقيا ...نعم يمكن أن يتسلل وينتقل إلى دول شمال إفريقيا في أية لحظة لاسيما إذا وضعنا في الحسبان أن العديد من مواطني شمال افريقيا من جزاىءريين ومغاربة وموريتانيين يترددون يوميا عبر مطارات الصين على بلدانهم الاصلية بل يتنقلون داخل الفضاء المغاربي عبر المطارات ايضا وبرا احيانا....
آلاف الزوار المغاربيين يترددون يوميا على هذه المنافذ الجوية والبرية ...ومن غير المستبعد جدا أن يتم نقله عبرهم إلى شمال إفريقيا ...

والتذكير فإن الرئيس أقر صراحة بأن "الخطر داهم" وعالي جدا وذلك بعد تلكؤ دام شهرين وفرض سياسة التعتيم حتى ويتلقى الاقتصاد الصيني ضربة قاصمة ...والضحايا بآلاف عكس ما صرح به(41) نعم بالآلاف في بلد تبلغ ساكنته مليار و500مليون وزواره يوميا بالملايين من جميع الدول....

فرغم سياسة التستر والتعتيم حفاظا على المصالح التجارية والاقتصاد واستمرارية التصدير والإنتاج التي تنتهجها الحكومة الصينية مدة شهرين اقرت مؤخرا بعدما كان الضحايا بالآلاف...
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7 - حان الوقت الأحد 26 يناير 2020 - 12:32
طبعا الوقاية خير من العلاج وللأسف فالمغرب لا يتوفر على المستشفيات الخاصة لمواجهة هذا الوباء نطلب من الله السلامة والحفظ من هذه الأمراض الفتاكة.
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8 - مواطنة 1 الأحد 26 يناير 2020 - 12:32
هاد الشعب محفوظ بالعناية الالاهية ، أما وزارة الصحة مقدرت حتى على الأمراض العادية مبقى غير تداوي كورونا ولا غيرها . كولو البصلة والثومة وما تعولو حتى على شي مسؤول ، راه مخبيين حتى يفوت المشكل .
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9 - مغربي الأحد 26 يناير 2020 - 12:33
يجب على وزارة الصحة أن تاخد كل التدابير والاحتياطات اللازمة من حملات تحسيسية وطرق التعامل والوقاية من هدا الفيروس وتوفير المضادات الحيوية اللازمة وإنشاء خلايا تتبع في كل الجهات وتشديد المراقبة على المعابر الجوية والبرية والبحرية بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى مع فتح خطوط اتصالات مباشرة للتبليغ ومحاصرة الحالات في حال اكتشافها.
نرجو السلامة والصحة والعافية للجميع ولكن تبقى الوقاية الاستباقية خير من العلاج.
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10 - ايت واعش الأحد 26 يناير 2020 - 12:37
اتمنى ان تاخد وزارة الصحة الامر بجدية تامة لان وضع المغرب هش جدا بالنسبة للأوبئة بالمنظومة الصحية هشة وضعيفة جدا حتى امام مرض كالزكام .وثانيها انتشار الأمية وثقافة النظافة فيعتبر غسل الايدي رفاهية في كثير من المناطق وانتشار وساىل مواصلات بداىية كالطاكسيات المزدحمة نوع مرسيدس ..وانتشار البصق على الارض ..ووو...نتمنى نشرة صحية تؤطرها وزارة الصحة للتنبيه والتوعية للممارسات الخاطئة ..في المجتمع ..
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11 - nono الأحد 26 يناير 2020 - 12:40
السلام عليكم هذا انتقام من الله للمسلمين الذين قتلوا في الصين ولا احد تكلم الا جبروة الخالق
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12 - jad الأحد 26 يناير 2020 - 12:46
تخويف شعوب لإستنزاف مواردها وبيع أدوية لوبيات الآدوية تلعب هذه اللعبة لضغط على حكومات أخطر لوبي بعد كهنة الدين هو لوبي أدوية الذين يخوفون الناس والشعوب الآولى من الله وثاني من أوبئة
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13 - sarah الأحد 26 يناير 2020 - 12:47
Aujourd'hui les bourses du Moyen-Orient sont dans le rouge à cause du nCOV. Alors demain en Asie, j'imagine même pas..
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