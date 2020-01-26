خريجو "أوطم" يطلقون نداء إنقاذ المقر التاريخي لأشهر نقابة طلابية

هسبريس - نورالدين إكجان

دينامية خريجي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لازالت مستمرة لإيقاف مصادرة المقر التاريخي للنقابة الطلابية، فقد جددت العديد من الوجوه الحقوقية المعروفة نداءها لإيقاف "قرار المحكمة تسليم البناية إلى وزارة الشباب والرياضة"، مؤكدة أن "أوطم" "مدرسة تعلم فيها كثيرون أبجديات الرفض وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي".

ويضيف النداء، الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هذه المنظمة العريقة ساهمت في فتح الأعين على واقع المغرب وعلى العالم"، مشيرا إلى أن "أوطم ليست مجرد منظمة كباقي المنظمات الأخرى، بل هي المدرسة الأولى في تعليم قول لا دون خوف، وراية الكفاح الأولى ضد الظلم والاستبداد وضد التفاوتات الاجتماعية والثقافية".

ويورد المصدر ذاته أنه بـ"فضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تمكن أبناء الشعب من الاستفادة من حقهم في التعليم الجامعي المجاني، ومن حقوق مادية أساسية (منحة، تغذية، سكن جامعي...) ضرورية لمواصلة تعليمهم الجامعي"، مسجلا أن ""أوطم" كانت صوتا للشعب المغربي، صوتا قويا ضد القمع وضد انتهاك الحرية".

وأكد النداء أن "أوطم مازالت صامدة رغم الحظر البوليسي الممارس ضدها طيلة أربعة عقود تقريبا، ولازالت راية الكفاح ضد خوصصة التعليم وضد القمع واقفة في الجامعة"، وزاد: "بفضل هذا الصمود سيعيد الطلبة المغاربة، دون شك، بناء منظمتهم، إذ لا مستقبل للكفاح لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية دون مساهمتهم النضالية الوحدوية".

وشجب النداء ذاته "القرار الجائر وغير المشروع الرامي إلى مصادرة مقر "أوطم"، الذي يدخل في إطار اجتثاث آخر معالم هذه المنظمة الصامدة والوفية وإقبارها إلى الأبد"، معبرا عن "الاستعداد للانخراط في جميع الخطوات النضالية الرامية إلى إيقاف تنفيذ هذا القرار الجائر".

وفي السياق، قال سفيان النوري، المنسق الوطني لطلبة فصيل "اليسار التقدمي" التابع لحزب النهج الديمقراطي المعارض، إن "الطلبة يعتبرون أنفسهم جزءا من الدينامية التي أطلقها خريجو نقابة الاتحاد الوطني"، مشيرا إلى أن "الرهان يبقى قائما كذلك بشدة على الفصائل الحالية، وكذا القوى السياسية والحقوقية والنقابية".

وأضاف النوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اليسار التقدمي يحاول التنسيق مع بقية المكونات، من خلال البيانات والاتصالات، لكن إلى حدود اللحظة لا وجود لتجاوب صريح"، مؤكدا أن "الفصائل تنتظر فقط بعض الوقت لحسم أمورها والمشاركة"، وزاد: "نعول بالدرجة الأولى على العمل الوحدوي".

وأكمل المتحدث ذاته: "على الجميع إدراك حجم المسؤولية، والعمل سويا من أجل إيقاف الهجمة التي يتعرض لها مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعه منظومة التربية والتعليم كاملة"، مشددا على أن "باب الخيارات التصعيدية قائم على الدوام، خصوصا أن هناك مشاكل عدة يغرق فيها الطلاب، على رأسها الأوضاع الاجتماعية".