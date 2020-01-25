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الرئيسية | مجتمع | فاتح شهر جمادى الثانية يحل يوم الاثنين بالمغرب

فاتح شهر جمادى الثانية يحل يوم الاثنين بالمغرب

فاتح شهر جمادى الثانية يحل يوم الاثنين بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 25 يناير 2020 - 22:00

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الثانية لعام 1441هـ هو يوم الاثنين 27 يناير 2020م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ بعد مغرب اليوم السبت، 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق لـ25 يناير 2020 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

"شهر جمادى الأولى يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر جمادى الآخرة هو يوم الاثنين 27 يناير 2020م"، يضيف المصدر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سمر السبت 25 يناير 2020 - 22:08
اهله الله على الامة الاسلامية بالخير والرخاء والسلم والسلام والطمأنينة وراحة البال واطلب من الله القدير ان يبلغنا شهر رمضان ليغفر لنا ذنوبنا ويمسح خطايانا .
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11
2 - محمد محجوب السبت 25 يناير 2020 - 22:16
اللهما. اذخلهو علينا بالصحة والعافية وطول العمر والزيادة في الرزق الحلال ان شاء الله تعالى.
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