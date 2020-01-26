اتفاقية تدعم تلاميذ المملكة في أولمبياد الرياضيات

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية، وجمعية "رياضيات المغرب"، عن توقيع اتفاقية شراكة تهم دعم التأطير العلمي للأولمبياد في الرياضيات، بمناسبة التدريبين الوطني والجهوي من مسار أولمبياد الرياضيات لسنتي 2020 و2021، المنظمين ما بين 21 و26 يناير الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

وتهدف الاتفاقية، وفق بلاغ للوزارة، إلى الارتقاء بتدريس الرياضيات بالثانويات الإعدادية والتأهيلية، "وكذا نشر ثقافة الرياضيات الأولمبية بين المتعلمات والمتعلمين في سن مبكرة، وترسيخ ثقافة التميز والتفوق الدراسيين كدعامة للرفع من جودة منظومة التربية والتكوين".

ويأتي توقيع الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، في إطار تفعيل مقتضيات الرافعتين السابعة والخامسة عشر للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، في شأن الشراكة مع المجتمع المدني، "وكذا تفعيلا لمبادئ تشجيع الشراكة بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ميادين التربية والتكوين، من أجل التأطير والانفتاح الثقافي ومواكبة التكوين وتشجيع المتميزين من التلميذات والتلاميذ على اختيار المسالك العلمية والانفتاح على البحث في مختلف مجالاته".

وستحرص الوزارة، بموجب الاتفاقية، على ضمان الإجراءات التنظيمية الخاصة بانتقاء التلميذات والتلاميذ المؤهلين للمشاركة في مختلف الأنشطة التربوية والمسابقات التي تنظم في إطار هذه الشراكة، وكذا تشجيع المتفوقين في الأنشطة التربوية ومباريات الأولمبياد في الرياضيات.

كما تلتزم الوزارة بتنظيم حلقات تكوينية في مجال الرياضيات الأولمبية لفائدة أساتذة ومفتشي مادة الرياضيات وأعضاء لجان الأولمبياد، ووضع الفضاءات التربوية التابعة لها رهن إشارة الجمعية لتنظيم الأنشطة المشتركة، فضلا عن الإشراف على التنظيم الإداري والمادي والتربوي للتداريب التكوينية وتقويمات الانتقاء لفائدة التلميذات والتلاميذ، في إطار مساري الأولمبياد الوطنية والجهوية في الرياضيات والإعداد للمشاركة في المنافسات العربية والقارية والدولية في الرياضيات.

من جهتها، تلتزم جمعية "رياضيات المغرب" بدعم الأنشطة التربوية والمسابقات المنظمة في إطار هذه الشراكة، "وذلك من خلال الإسهام في انتداب مؤطرين لتأطير التداريب التكوينية وتقويمات الانتقاء التي تنظم في إطار الأولمبياد الوطنية والجهوية في الرياضيات، وكذا من خلال الإعداد للمشاركة في المنافسات التي تقام خارج أرض الوطن"، إضافة إلى الإسهام في التأطير الرياضياتي للأنشطة التي تنظم في إطار مسار الأولمبياد الوطنية أو الجهوية في الرياضيات الممهدة لمشاركة المغرب في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية، فضلا عن اقتراح الأنشطة التربوية التي يمكن تنظيمها بشراكة مع الوزارة واقتراح مشاريع كفيلة بتطوير التعاون بين الطرفين.