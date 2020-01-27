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الرئيسية | مجتمع | أعضاء من فرقة موسيقية يختارون "الحريڭ" بفرنسا

أعضاء من فرقة موسيقية يختارون "الحريڭ" بفرنسا

أعضاء من فرقة موسيقية يختارون "الحريڭ" بفرنسا
محمد ايت حساين
الاثنين 27 يناير 2020 - 18:10

تمكن أربعة أعضاء من "فرقة رقصة النحلة للتراث بقلعة مكونة"، إقليم تنغير، من الاختفاء بشكل مفاجئ وصادم بعد وصولهم إلى فرنسا لإحياء سهرات فنية.

وعلى إثر ذلك، قالت "جمعية تزويت قلعة مكونة للتنمية وإحياء التراث"، بصفتها الجهة الرسمية الناطقة باسم "فرقة رقصة النحلة للتراث بقلعة مكونة"، إنه "في إطار جولتها الفنية بمجموعة من المدن الفرنسية للتعريف بالفن التراثي لمنطقة قلعة مكونة والجنوب الشرقي والفلكلور المغربي عموما، فوجئ أعضاء الفرقة باختفاء أربعة من عناصرها بشكل مفاجئ، وصادم وغير متوقع".

وأعلنت "جمعية تزويت قلعة مكونة للتنمية وإحياء التراث"، في بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، "استنكارها لهذا السلوك اللاقانوني واللاأخلاقي الغادر من طرف أشخاص استغلوا ثقة جمعيتنا وسمعتها"، موضحة أن "فرقة شباب تزويت سبق لها أن قامت بجولات إلى عدة دول، منها فرنسا وكندا، دون وقوع أية مشاكل"، وفق تعبيرها.

وأكدت الجمعية أن رئيسها والفرقة وباقي أعضائها "لا يتحملون أية مسؤولية في فرار الأعضاء الأربعة، ولم يكن لهم أي علم مسبق بما خططوا له"، داعية "الجهات المسؤولة بفرنسا وبالمغرب لتفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص".

ونددت الجمعية بـ "سلوكات المصطادين في الماء العكر ممن ينتظرون الفرصة لتشويه سمعة جمعية تزويت، وفرقة شباب تزويت"، مؤكدة "استعدادها لتفعيل المساطر القانونية ضد كل مستعملي أسلوب القذف والتشهير ضد إطارنا الجمعوي ومجموعته الفنية"، وفق تعبير البلاغ ذاته.

يذكر أن فرقة "أحيدوس تزويت" تأسست منذ ستينيات القرن الماضي بقلعة مكونة، حسب ما أكده يوسف بولهى، رئيس الفرقة، في تصريح سابق لهسبريس، موضحا أن "أحيدوس تزويت" أو "رقصة النحلة" هي رقصة جماعية يؤديها الرجال والنساء معا في أشكال متنوعة. وأضاف أن هذه الرقصة سميت بـ"النحلة" (تزويت بالأمازيغية) لأنها تشبه رقصات النحل.

وأضاف بولهى أن الفرقة، التي أسست جمعية سمتها "تزويت قلعة مكونة للتنمية وإحياء التراث"، استطاعت الوصول إلى العالمية من خلال المشاركة في العديد من المهرجانات بفرنسا، المملكة المتحدة، النمسا، البرتغال، كوريا الجنوبية، الشيلي ودول عربية.

وذكر بولهى أن الفرقة شاركت في العديد من المهرجانات المقامة بمختلف مدن المغرب، وبرامج تلفزية وإذاعية، وأفلام وثائقية، مشيرا إلى أن الفرقة تسعى إلى بلوغ القمة من أجل تمثيل المغرب في المحافل الدولية أحسن تمثيل.

وأوضح أن "هدف الفرقة هو الحفاظ على المشعل بهذا الخصوص، والحفاظ على الثقافة والتراث المحليين لإيصالهما إلى العالمية"، مشيرا إلى أن "الفرقة تسير في السكة الصحيحة وبخطى ثابتة بفضل جمهورها العريض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Samir الاثنين 27 يناير 2020 - 18:19
امنبعد نسمعو شي واحدين كيتهمو الدول الغربيه بالتشدد والعنصرية واشياء اخرى حيال المغاربه عندما يقدمون طلبات التأشيره السياحيه وما شابها ذالك.
واضح ان الغالبيه من اجل لحريك ولا تهم الوسيله.
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2
2 - brahim الاثنين 27 يناير 2020 - 18:22
لقد وصلوا إلى بلاد أحلامهم وتريدون ان يرجعوا. خليهم اضبرو على رأسهم حسن ما يبقاو اشطحو ويرجعو
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14
3 - مار من هنا الاثنين 27 يناير 2020 - 18:24
عيا مايسخن فالبندير مابغاش يطلع
شاف راسو مامسلكوش هو يعلق هههه
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11
4 - لبنى الاثنين 27 يناير 2020 - 18:25
احسن ما فعلو فهم ليسوا قردة جامع الفناء ليمتعوا و يضحكوا ناس يعيشون احسن منهم ، لنتساوا اولا أمنيا صحيا و ماديا و حقوقا و سألعب لك حتى البهلوان .
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10
5 - Moha الاثنين 27 يناير 2020 - 18:32
ليس أمر غريب خصوص ان هناك تجارب سابقة خاصة في بريطانيا لفرقة أخرى و القاسم المشترك هو وجود شخص معروف مقيم باروبا في هذه العمليات بل هناك من يتحدث عون كونه يستغل هذا النشاط لتهجير أشخاص مقابل مبالغ مالية بتلك الطريقة. يتم تسجيلهم كأعضاء في فرق موسيقية مما يسمح لهم بالهجرة بسهولة و بعدها لا يعودون إلى المغرب
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2
6 - مغربي الاثنين 27 يناير 2020 - 18:33
مرحى لفرنسا سينقلون اليها علوم و تقنيات رقصة النحلة و ستصبح من التراث الفرنسي الاصيل(للمزاح فقط) .الحقيقة ان هذا شيء مهين و يدعوا للخجل كيف ننتقد و نشتم اوربا و ... ثم تجدنا نموت للذهاب و العيش في بلادهم غصبا كيف نطلب منهم احترامنا و نحن اصلا لا نعطي اي احترام و عزة و كرامة لانفسنا ماذا سيفعلون عندما ترجعهم فرنسا قهرا الى بلادهم ماذا سيستفيدون حينها غير الاهانة
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-4
7 - احواش الاثنين 27 يناير 2020 - 18:36
بدون تعليق هل هي فرصة ام خيانة للجمعيه لا أعرف
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1
8 - Ben moha الاثنين 27 يناير 2020 - 18:38
غتجي واحد الوقيتة غيندمو هدوك هدوك اللي راجعين تحية ليهم تحت شعار الاخر اطفي الضوء. ..
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3
9 - ben الاثنين 27 يناير 2020 - 18:43
pas de problemes,vous avez les passports de ces 4 haraga j espere? et bien il terminerons par ce presenter un jour au autoriter francaise tot ou tard?et la leur fin et dejas faite!!!!
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-3
10 - smail smouni الاثنين 27 يناير 2020 - 18:47
هم السابقون و نحن اللاحقون، غادي يبقى غير العثماني و حكومة الكفاءات ديالو و الساعة لي زادو أنشرها و لك الأجر يا هسبريس هههه
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8
11 - صابر الاثنين 27 يناير 2020 - 18:49
ارض الله واسعة . فهذه فرصة و لكل وجهته...
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4
12 - زمان ومكان تطوان ِ الاثنين 27 يناير 2020 - 18:50
يبحثون عن كرامة العيش والأفضل بعد صبر طويل دون جدوى. وهل الفرصة جاءت. التوفيق والتألق والمزيد من العطاء في بلادد الغربة التي تعطي فرص الحياة.
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7
13 - مغربي قح الاثنين 27 يناير 2020 - 18:51
احسن حاجة درتوها ...الفرصة كتجي مرة وحدة ...الهروب من الجحيم..اشمن تراث ولا جمعية ..حتى كتشبع الكرش عاد كتقول للراس غني ..
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7
14 - المغربيالحر جرف تافلالت الاثنين 27 يناير 2020 - 18:55
امر طبيعي .....واش هما اقل من المهندسين والأطباء والأطر العليا؟؟؟؟؟؟؟
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7
15 - nabil الاثنين 27 يناير 2020 - 18:57
ما السبب ألي إيخلي هاد الشباب إيحركو ؟
كنشوف ناس عندهم خدمات مميزة بالمغرب او كيقول ليك والله مكرهت نعيش في شي دولة أجنبية
السؤال هوا علاش؟
للأسف كاين الضلم او الفقر او ضعف كبير في الخدمات الصحية و الاجتماعية او باك صاحبي او الرشوة ، السرقة ، و النصب في المغرب، هادشي كتحسو غير ملي كتعيش فشي دولة أجنبية ، او كتشوف الحياة كيف ماشيا كتقول واو في بلادي كانو طاغين او معدين علينا
في المغرب حقوقنا أحلامنا !!!!!
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5
16 - النحلة الاثنين 27 يناير 2020 - 18:57
الله يحسن العوان ، واش بنادم يرقص كنحلة العام كامل مايجيبش ثمن لتر ديال العسل ، والحماق هاذا ؟
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6
17 - Immigre الاثنين 27 يناير 2020 - 19:00
Bien venus au club des sans papiers à paris surtout en hiver no
More comment
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0
18 - abouama الاثنين 27 يناير 2020 - 19:00
هؤلاء الحراكة هل كانوا يتقاضون أجورا على هذه السفريات تمكنهم من أجل العيش الكريم أم الفتات ؟الكل يبحث عن تحسين ظروف العيش وبكل الوسائل. ماعدا الحرام .
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6
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