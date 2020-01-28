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الرئيسية | مجتمع | خلاف حول الاحتجاجات يُهدد استمرار التنسيق بين نقابات تعليمية

خلاف حول الاحتجاجات يُهدد استمرار التنسيق بين نقابات تعليمية

خلاف حول الاحتجاجات يُهدد استمرار التنسيق بين نقابات تعليمية
هسبريس - نورالدين إكجان
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 00:10

مُتوقفا عند باب "الاحتجاجات"، عطَّلت المركزيات النقابية التعليمية تنسيقها الخماسي، بعد أن تفرقت وجهات النظر بشأن استمرار الأشكال التصعيدية موازاة مع الحوارات التي بوشرت مع وزارة التربية الوطنية، فقد احتفظت نقابتا الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم، بحقها في الاحتجاج، فيما تراجعت بقية المركزيات.

ويعود سبب الخلاف الحالي إلى "نقطة نظام طرحتها وزارة التربية خلال حواراتها السابقة مع النقابات، وتتعلق بوقف دعم الاحتجاجات التي تخوضها التنسيقيات، مادام عنصر الحوار قائما، وهو ما استجابت له 3 مركزيات، فيما اتجهت اثنتان نحو إعلان إضراب ومساندة مسيرة "الأساتذة المتعاقدين" بالدار البيضاء".

ونالت نقطة تراجع ثلاث نقابات عن دعم الشكل الاحتجاجي لـ"أساتذة التعاقد" نصيبا من نقاش شغيلة القطاع قبيل الإضراب المرتقب، خصوصا أن المرحلة السابقة شهدت تنسيقا جماعيا بين المركزيات والتنسيقيات، التي تمضي في احتجاجاتها بشكل متواتر، بسبب رفض الوزارة الجلوس معها إلى طاولة الحوار، مكتفية بمحاورة النقابات على مختلف القضايا.

وفي السياق، أورد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "التنسيق النقابي لازال قائما، لكن وفق القضايا التي يجري الاتفاق حولها"، مؤكدا أن "إضراب ومسيرة الأساتذة المتعاقدين خضعا للتقدير الخاص لكل مركزية"، ومسجلا أن "المستقبل سيحمل أمورا أخرى".

وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضية الحاصل فيها اختلاف هي الأشكال الاحتجاجية"، مؤكدا أن "مرد هذا هو مخرجات أحد الاجتماعات مع وزارة التربية الوطنية، طرحت فيه نقطة نظام تتعلق بوقف التصعيد ومساندة التنسيقيات المحتجة في ظل وجود حوار بين الطرفين لإيجاد حلول".

وأوضح القيادي النقابي أن "بعض المركزيات رفضت هذه النقطة، وتساءلت بأي حق تلزمنا الوزارة بأمور غير صحيحة؟"، مشددا على أن "الجواب كان في حينه، خصوصا أن فرنسا، البلد العريق في الديمقراطية، يشهد حوارات بين الرئاسة والنقابات، لكن الاحتجاجات بخصوص التقاعد و"السترات الصفراء" لازالت مستمرة".

وأكمل الراقي قائلا: "الكل يدعم إضراب الأساتذة، لكن التقدير يختلف"، مشيرا إلى أن "والي الرباط السابق عبد الوافي لفتيت فتح الحوار مع النقابات والأساتذة المتدربين، إبان أزمتهم، دون أن يشترط إيقاف الأشكال الاحتجاجية أو العودة إلى الأقسام"، ومؤكدا أن "العمل الوحدوي يبقى مدخلا لتحقيق جميع مطالب الشغيلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - إبن المملكة الثلاثاء 28 يناير 2020 - 00:26
هذا كله بسبب نهج و سياسة السيد معالي وزير التعليم الذي لا يثق بالتعليم العمومي أصلا ... بحكم أنه درس كل أبنائه في مدارس البعتاث و المتاو موتا موتا وجين و الموتوجات ..
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2 - sma الثلاثاء 28 يناير 2020 - 00:31
النقابات لي فکرشها العجينة بانت
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3 - خسئتم الثلاثاء 28 يناير 2020 - 01:05
ليس هناك في فرنسا التصعيد من اجل الادماج في الوظيفة العمومية وحرمان التلاميذ من التمدرس خصوصا و ان الاضراب ياتي مباشرة بعد العطلة لو كنتم تتحلون بالوطنية لقمتم بهذه الخطوة اثناء العطلة اما ان تتخذوا ابنائنا دروعا في مواجهة الحكومة فهذا غير مقبول شخصيا افضل سنة بيضاء تتخلص فيها الحكومة منكم جميعا و تأتي بالنظام القديم في الانتقاء و الامتحانات وكذا سنتين من التكوين و الادماج طبعا. عوضا ان تخرجوا لنا كل شهر باضرابات من اجل التغيب لا غير لان طول فترة بقائكم في البطالة الفتم به الراحة وبالتالي اثر على مردودكم العملي.ثلتي المغاربة بالقطاع الخاص و ادنى اجرا منكم .اعملوا, او ارحلوا ان كنتم ترون ان العقد عبودية. فالحر لايرضى ان يكون عبدا يعني اما كن حرا و غادر او ابقى وكن عبدا
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4 - جواد الثلاثاء 28 يناير 2020 - 01:07
للأسف بعض الاطارات النقابية مخزنية وتعمل جاهدا لترويض الشغيلة التعليمية وهي معروفة لذا الشغيلة التعليمية. لكن يبقى توحيد النضالات المخرج الوحيد للتصدي لهذا الهجوم الممنهج لضرب التعليم المشىردم أصلا وما الحكم على الاستاذ بتارودانت ب 10 أشهر سجنا خير دليل،
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5 - جمال اوبيري الثلاثاء 28 يناير 2020 - 01:08
بعد تدمير الاسرة اتى دور المدرسة بتدمير ها ودالك بتهميش الاستاد وجعل المجتمع يحتقره وينال من قيمته ومن اجل تهميشه استعانوا بالنقابات فعوض ان تدافع عن مطالبهم ساهمت طيلة العقدين من الزمن في المجزرة ليس فقط الاستاد وحده من سيكون الضحية بل المجتمع بأكمله لكن غالبا ما سنجد الكتير في التعليقات يلوم الاستاد لكن لا يلام لانه لم يطلع عفانا الله واياكم من الجهل
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6 - الصياد الثلاثاء 28 يناير 2020 - 01:10
الاحتجاج حق .. ولكن الله يرحم الوالدين راعيو لدوك لوليدات.. التلاميذ مصيرهم بين يديكم .. ضربو وقيسو
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7 - nomade الثلاثاء 28 يناير 2020 - 01:16
شخصيا، لم أعد أؤمن بوجود النقابات. منذ التعديل المشؤوم للتقاعد، وتراجع النقابات أمام عناد شيخ العدالة والتنمية ومريديه، لم يعد على الساحة من يدافع على الأجير والموظف... النقابيون يرون المنكر بأم أعينهم ولا يحركون ساكنا. شخص كذب على شعب بأكمله واجتهد في تفقيره يستفيد هكذا، بدون مساهمة، من مبلغ شهري يكفي 70 أسرة على الأقل. والبسطاء يكدون ويسهرون طول حياتهم دون أمل في عيش كريم بعد ... 65 سنة من الضياع... أين النقابات؟؟؟ أين حقوق الإنسان؟؟؟ أين العدالة؟؟؟؟ وأين التنمية؟؟؟؟
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8 - تنسقية الكرامة الثلاثاء 28 يناير 2020 - 01:24
النقابات باعت الماتش ولم تعد تدافع سوى عن المصالح الفئوية لأعضاء مكاتبها أي المصالح الضيقة لأعضائها ...خدوا مثالا على ذلك : بالنقابة الوطنية للتعليم العالي ...بالله عليكم لما تصلح هذه النقابة ؟...نقريبا لا شئ ..نقابة مهادنة لا نسمع لها لا صوتا ولا زئيرا ..حتى أصبح وجودها كعدمه ...الجامعة المغربية والوضعية الاجتماعية للأستاذ الجامعي كارثية وأعضاء مكاتب هذه النقابة لا يلتفتون سوى لمصالحهم الشخصية ...يجب على تنسقية الكرامة أن تاخد زمام المبادرة من خلال الخطوات التالية :
أولا : القيام بأيام تواصلية داخل الكليات والمعاهد بشكل مبرمج ومكثف ، لأن أي فعل نضالي لا يكون مسبوقا بقوة تواصلية فعالة مصيره الفشل .
ثانيا : تعيين منسقين على مستوى المعاهد والكليات وبرمجة مبادرات لتعريف بأهداف التنسقية ومشروعها النضالي .
ثالثا : القيام بتنظيم وقفة رمزية متفق عليها لمدة 14 دقيقة يقع فيها حمل الشارات في الكليات والمعاهد على الصعيد الوطني والتعريف بهذه الوقفة ، وعدم التسرع في أشكال نضالية كبيرة .
رابعا : وضع خطة نضالية منظمة ترنكز على التاطير ثم التأطير ثم التأطير ...قبل الدخول في فعل نضالي كبير ...
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