نفي زيادة في تعرفة الكهرباء ضواحي مولاي يعقوب

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن تعرفة الكهرباء "لم تعرف أي تغيير منذ صدور القرار الوزاري رقم 2451-14 بتاريخ 23 رمضان 1435 (21 يوليوز 2014)"، وذلك إثر تداول بعض شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا حول اعتماد المكتب عدادات رقمية جديدة لتطبيق تعرفة مقسمة على ثلاث فترات في اليوم على مستوى دوار "لبابدة" التابع لجماعة عين الشقف عمالة مولاي يعقوب.

وأضاف بلاغ للمكتب أن هذا القرار الوزاري "أقر بإحداث تعرفة زمنية (Bihorair) اختيارية بالنسبة لبعض استعمالات الكهرباء التي تستجيب لمعايير مضبوطة، وذلك لتمكين المعنيين من الاستفادة من تعرفة مخفضة خارج أوقات الذروة. في حين ليس هناك أي تعرفة مقسمة على ثلاث فترات في اليوم بالنسبة لعدادات الجهد المنخفض كما جاء في التسجيل الصوتي".

إن العدادات التي تم اقتناؤها من طرف المكتب من أجل تطبيق مقتضيات القرار الوزاري في هذا الشأن، وفق المصدر ذاته، "تستجيب للمواصفات التقنية والقانونية المعمول بها".

وذكر البلاغ أن التعرفة الثنائية (Bihoraire) اختيارية ولا يمكن منحها إلا للزبناء الراغبين في ذلك والذين يستوفون الشروط المحددة في القرار الوزاري، لافتا الانتباه إلى أن التسجيل الصوتي المذكور "كله مغالطات وأكاذيب"، وأنه يحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء ضد مروجي هذه المغالطات.