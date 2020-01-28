مبادرة إنسانية تنقل المرضى "بالمجان" في تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

في مبادرة إنسانية تجسد قيم التكافل الاجتماعي، أقدمت جمعية الركادة لسيارات الأجرة الصنف الكبير على تخصيص بطاقة مساعدة لفائدة شاب يقطن بأولاد جرار بإقليم تزنيت يعاني من مرض مزمن، قصد تمكينه من التنقل بالمجان بين مقر سكنه والمؤسسات الصحية التي يتلقى فيها العلاج بشكل روتيني.

ودعت الجمعية سالفة الذكر من خلال هذه البطاقة جميع سائقي سيارات الأجرة إلى مد يد العون لحاملها، ومساعدته في جميع تنقلاته.

عبد الله إد سماعيل، رئيس جمعية الركادة لسيارات الأجرة، قال إن البادرة تأتي في إطار انخراط الفعاليات المهنية لسيارات الأجرة في قيم التلاحم والتعاون والتكافل والاجتماعي التي تعد من شيم المغاربة.

وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن في سيارات الأجرة خط أولاد جرار سنعمل قريبا على تخصيص بطاقات مماثلة لمجموعة من المرضى المتحدرين من المنطقة، خصوصا المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقات الحركية، على أمل أن تشمل بقية الخطوط الأخرى بسوس ماسة التي نتواصل حاليا مع ممثليها قصد تدارس إمكانية تعميم الفكرة على الصعيد الجهوي."