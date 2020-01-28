24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:24
|13:45
|16:33
|18:58
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب
- سجن بوركايز يوضح ملابسات موت عارضة أزياء
- توقيف شخصين بشبهة نقل المخدرات نحو الرباط
- "المتعاقدون" يراهنون على التصعيد بإفراغ المدارس وملء الشوارع
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب
شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)
أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب (4.00)
- جلسة مساءلة العثماني تتحول إلى تراشق بين "البيجيدي" و"الأحرار" - (123)
- القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة - (78)
- الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" - (76)
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب - (68)
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبادرة إنسانية تنقل المرضى "بالمجان" في تزنيت
في مبادرة إنسانية تجسد قيم التكافل الاجتماعي، أقدمت جمعية الركادة لسيارات الأجرة الصنف الكبير على تخصيص بطاقة مساعدة لفائدة شاب يقطن بأولاد جرار بإقليم تزنيت يعاني من مرض مزمن، قصد تمكينه من التنقل بالمجان بين مقر سكنه والمؤسسات الصحية التي يتلقى فيها العلاج بشكل روتيني.
ودعت الجمعية سالفة الذكر من خلال هذه البطاقة جميع سائقي سيارات الأجرة إلى مد يد العون لحاملها، ومساعدته في جميع تنقلاته.
عبد الله إد سماعيل، رئيس جمعية الركادة لسيارات الأجرة، قال إن البادرة تأتي في إطار انخراط الفعاليات المهنية لسيارات الأجرة في قيم التلاحم والتعاون والتكافل والاجتماعي التي تعد من شيم المغاربة.
وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن في سيارات الأجرة خط أولاد جرار سنعمل قريبا على تخصيص بطاقات مماثلة لمجموعة من المرضى المتحدرين من المنطقة، خصوصا المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقات الحركية، على أمل أن تشمل بقية الخطوط الأخرى بسوس ماسة التي نتواصل حاليا مع ممثليها قصد تدارس إمكانية تعميم الفكرة على الصعيد الجهوي."