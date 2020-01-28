لجنة النموذج التنموي تلتقي مجلس حقوق الإنسان

هسبريس من الرباط

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع إلى تصورهم حول النموذج التنموي الجديد؛ وذلك ضمن جلسات الاستماع إلى ممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بغية تلقي مساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي، والتي انطلقت في 02 يناير الجاري.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان ممثلا في هذا الاجتماع برئيسته أمينة بوعياش، وأمينه العام، منير بنصالح، ومراد الراغب، ومحمد الهاشمي، وعبد الحفيظ أدمينو.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح إلى المؤسسات والقوى الحية للأمة، المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك؛ وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في الإطار التشاركي نفسه، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.