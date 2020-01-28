"جامعة التعليم" تطالب بإدماج "الأساتذة المتعاقدين"

ياسين أوشن

رفض المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بدرعة تافيلالت "مخطط التعاقد المشؤوم"، مطالبا بـ"الإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دون قيد أو شرط"، ومعبرا في السياق نفسه عن تضامنه "المطلق واللامشروط مع كل المعتقلين ضحايا سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الدولة كإجابة عن مطالبهم المشروعة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وجددت الجامعة نفسها، في وثيقة تتوفر هسبريس على نسخة منها، التضامن مع "مناضليها المستهدفين من طرف المفسدين في العديد من المناطق، في محاولة منهم لكسب صمتهم الذي لن يتحقق على خروقاتهم المستمرة".

الوثيقة نفسها تضمنت تضامن الجامعة "المطلق واللامشروط مع النضالات المستمرة لنساء ورجال التعليم، من أجل مطالبهم المشروعة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التوجيه والتخطيط، الإدارة التربوية، المقصيون من خارج السلم، المبرزون، المفتشون، الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، التقنيون، المساعدون الإداريون، والمساعدون التقنيون...)".

ولم تفوت النقابة عينها الفرصة دون التعبير عن "رفض الحوارات المغشوشة المكرسة للوضع الكارثي الذي وصلت إليه المنظومة التعليمية، والتأكيد على خيار لا حوار بدون النضال المستميت من أجل كرامة نساء ورجال التعليم".

ودعت الجامعة أيضا الشغيلة التعليمية إلى "تجسيد الإضراب الوحدوي ليوم الأربعاء 29 يناير 2020، والدعم المبدئي للإضراب من 28 إلى 31 يناير الجاري، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمشاركة المكثفة في مسيرة الكرامة يوم الأربعاء 29 يناير 2020 بالبيضاء".