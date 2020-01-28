افتتاح الدورة الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

هسبريس من الرباط

افتتح مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، الدورة الأولى للمجلس برسم سنة 2020.

وعبّر فارس، في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة، عن اعتزازه بالحصيلة والنتائج الهامة التي حققها المجلس وأعضاؤه "والتي تعتبر بذرة طيبة يجب استثمارها وتعهدها بالرعاية والعناية لتؤتي أكلها في القريب المنظور".

ودعا فارس أعضاء المجلس إلى الرفع من إيقاع العمل وتجويده ومواصلة الخط التصاعدي للنتائج "من خلال المبادرات الإيجابية والملاحظات الموضوعية والانخراط المسؤول في البرامج والمشاريع، تفكيرا وإعدادا وتنفيذا، تكريسا لقيم الفريق الواحد القوي برسالته، الغني بروافد تجربته وحكمته وجرأته والتزامه، واضعين نصب أعينهم التوجيهات الملكية المتطلعة إلى عدالة حديثة، قوية، كفؤة، نزيهة وسلطة قضائية مواطنة قريبة من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم تصون الحريات وتضمن الحقوق وتكرس الأمن بكل أبعاده".

ومن المرتقب أن يبتّ المجلس، برسم هذه الدورة، في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، وتعيين قضاة ببعض المهام وأيضا تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43. كما ستشهد هذه الدورة البت في طلبات الانتقال، وكذا في المتابعات التأديبية بالإضافة، إلى قضايا مختلفة.

يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية "هو مؤسسة دستورية يعقد دورتين في السنة على الأقل. يرأسه الملك ويتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس الغرفة الأولى والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، مع ضمان تمثيلية نسائية من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي".

ويسهر المجلس على تدبير الوضعية المهنية للقضاة وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، كما يحرص على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويعمل أيضا بمبادرة منه على إعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.