التوفيق: بناء المساجد المغربية يتطور .. و"إيزو" تتويج للرعاية الملكية

هسبريس - حارث بنوالي

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن "جودة بناء بيوت الله ينبغي أن نكون حريصين عليها، وذلك تنفيذا لتعليمات أمير المؤمنين أعزه الله، فهو الساهر على تتبع أمور المساجد وتدشينها في جميع ربوع المملكة".

وأوضح وزير الأوقاف في كلمة افتتاحية لحفل تسليم جائزة "إيزو" لبناء المساجد أن هذه الاحتفالية هي "اعتراف بمجهودات مهندسي وأطر الوزارة الذين يتتبعون تشييد بيوت الرحمن ويثابرون لتكون في أبهى حلة بهندسة معمارية تراعي الخصوصية المغربية في المعمار ".

وفي تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال أحمد التوفيق إن "النظام الاقتصادي العالمي بات ينبني على تدبير الموارد المالية وكذا الاستجابة لحاجيات المجتمع في معظم المجالات، والطلب الروحي للمساجد من المغاربة دوما في تزايد".

وأضاف المتحدث أن "تشييد مديرية المساجد لكل البنيات يتم وفقا لمعايير تضع الجودة على سلم الأولويات؛ فهذه الشهادة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي تحفيز لباقي المديريات داخل الوزارة، وحتى في القطاعات الأخرى، التي يمكنها الاستفادة مما راكمته مديرية المساجد التي تدبر أزيد من 52 ألف مسجد".