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الرئيسية | مجتمع | التوفيق: بناء المساجد المغربية يتطور .. و"إيزو" تتويج للرعاية الملكية

التوفيق: بناء المساجد المغربية يتطور .. و"إيزو" تتويج للرعاية الملكية

التوفيق: بناء المساجد المغربية يتطور .. و"إيزو" تتويج للرعاية الملكية
هسبريس - حارث بنوالي
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:00

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن "جودة بناء بيوت الله ينبغي أن نكون حريصين عليها، وذلك تنفيذا لتعليمات أمير المؤمنين أعزه الله، فهو الساهر على تتبع أمور المساجد وتدشينها في جميع ربوع المملكة".

وأوضح وزير الأوقاف في كلمة افتتاحية لحفل تسليم جائزة "إيزو" لبناء المساجد أن هذه الاحتفالية هي "اعتراف بمجهودات مهندسي وأطر الوزارة الذين يتتبعون تشييد بيوت الرحمن ويثابرون لتكون في أبهى حلة بهندسة معمارية تراعي الخصوصية المغربية في المعمار ".

وفي تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال أحمد التوفيق إن "النظام الاقتصادي العالمي بات ينبني على تدبير الموارد المالية وكذا الاستجابة لحاجيات المجتمع في معظم المجالات، والطلب الروحي للمساجد من المغاربة دوما في تزايد".

وأضاف المتحدث أن "تشييد مديرية المساجد لكل البنيات يتم وفقا لمعايير تضع الجودة على سلم الأولويات؛ فهذه الشهادة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي تحفيز لباقي المديريات داخل الوزارة، وحتى في القطاعات الأخرى، التي يمكنها الاستفادة مما راكمته مديرية المساجد التي تدبر أزيد من 52 ألف مسجد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي من مغاربة الشتات الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:08
و ماذا عن بناء الإنسان المغربي !!!!!!!!!
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20
2 - مغربي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:11
نريد بناء المدارس والمستشفيات
أما المساجد فلقد فشلت في تهذيب المغاربة
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23
3 - jalila الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:16
ما أعلمه كمغربية تربت و نشأت في كنف هذا الوطن ان وزارة الأوقاف لم تبني مسجدا
كل بيوت الله قد بنيت من عطايا و هبات و زكاة المحسنين بارك الله فيهم و قد شهدت يوما على وفدا من قبيلتي ذهب يطلب العون لاتمام بناء مسجد الدوار من الوزارة لكن ردوا خائبين و لم نرى حضور الأوقاف الجليل إلا عند اكتمال المسجد بغية استخلاص سومة إيجار المحلات المرفقة، فعن اي جودة تتحدثون؟
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15
4 - شكون انا الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:17
هدشي عندنا في دم ديالنا الإسلامي او علاش الخويا اديرو لينا مستشفيات او مدارس بنفس الفكرة راه حتى هما بحال مساجد.
الله اصوب او صافي
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14
5 - moha الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:18
نطلب كدلك من وزارة الاوقاف الجودة في التسير وعدم طرد الاءمه الدين يقولون كلمة الحق وينهون عن المنكر والسلام عليكم
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2
6 - إبن المملكة الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:23
أغلب مساجد المملكة يعتني بها و بأئمتها فقط المحسنون من المواطنين ... وزارة الأوقاف تبرع فقط في تفريق الهبات و الأضرفة البيضاء لزوايا و الأضرحة .لتكريس ثقافة الجهل و تكليخ الشعب و عبادة القبور .
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9
7 - said الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:23
الحمد لله بيوت الرحمان لاخوف عليها..
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-8
8 - فيلسوف الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:24
أرجوكم ركزوا على بناء الإنسان المغربي، من خلال تجويد التعليم، ما جدوى بناء مساجد في ظل سلبية المجتمع تجاه العمل التضامني، لا معنى لصلاة الجماعة خارج نطاق العمل الجماعي التضامني التكافلي، وبناء جدران لجمع أناس ظاهريا، متفرقون واقعيا، هي خطوة تزيد من عزلة المجتمع تجاه واقعه وتجاه الأمور التي لها علاقة بمحيطه، ومصيره
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13
9 - maurisso الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:27
تبارك الله على التطور. للأسف المساجد تنتشر في جميع الأحياء والأزقة كالفطريات دون أن نرى أي تطور في أخلاق المسلمين.
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11
10 - معلق الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:27
اودي المساجد ما اكثرها! رغم ان جلها يكون فارغا.
يمكن ان تصلي في اي مكان دون الحاجة الى كل الزخرفات و الرخام ووو... .
لو اسثتمر مال هذه الوزارة في الصحة و التعليم كان افضل.
ماذا نستفيد من كثرة هذه المساجد الفاخرة؟
هنيئا لنا بهذه الشهادة!
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16
11 - الغي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:28
وما جدوى بناء مساجد ونصف المجتمع لا يملك بيتا ولا تجمعه مبادئ الدين أصلا!!!؟؟؟
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4
12 - عقبة بن نافع الفهري الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:29
بسم الله الرحمان الرحيم اما بعد من هذا المنبر الإعلامي المنير هسبريس أتقدم بخالص الشكر لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين والمسلمات الذين ساهموا في بناء او ترميم او إصلاح بيوت الله جازاكم الله عنا خير الجزاء وكتبت في ميزان حسناتكم ان شاء الله اما بعد الإصلاح نرجوا من السيد الوزير التوفيق ترك المجال لعبادة الله في المساجد لانها مساجد يعبد فيها الله عز وجل وليست متاحف فوالله نحن لانحتاج الى بنايات فارغة وإنما الى بيوت يذكر فيها اسم الله في الغدو والاصال والحمد لله رب العالمين
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