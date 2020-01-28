24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:24
|13:45
|16:33
|18:58
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تدابير جديدة تنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب
- مكتب الكهرباء يمدد الاستفادة من "الجرف الأصفر"
- خبير يكشف عدد المرضى بفيروس "كورونا" بالصين
- "المشورة" تبت في سراح "شبكة الاستيلاء على العقارات" بالبيضاء
تدابير جديدة تنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب (5.00)
"جبهة اجتماعية" تُحضر لاحتجاجات وطنية في "ذكرى 20 فبراير" (5.00)
رصيف الصحافة: أوروبا تشهر البطاقة الحمراء ضد آلاف المغاربة (5.00)
- القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة - (81)
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب - (68)
- العثماني: أنا والملك "سمْنٌ على عسل".. والقصر يُطلق المخططات - (48)
- رصيف الصحافة: أوروبا تشهر البطاقة الحمراء ضد آلاف المغاربة - (48)
- "صفقة القرن" .. تجميد الاستيطان والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أونسا" يلقّح الأبقار ضد مرض "الحمى القلاعية"
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنه باشر، ابتداء من 17 يناير 2020، حملة التلقيح التذكيرية لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مقرونة بعملية ترقيم الأبقار غير المرقمة بمجموع التراب الوطني.
كما أطلق المكتب، وفق بلاغ صادر عنه، حملة تلقيح وقائية وطنية لتحصين مجموع القطيع الوطني من الأغنام ضد مرض الجدري ومرض طاعون المجترات الصغيرة، ولتحصين القطيع الوطني من الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن حملات التلقيح هذه "تأتي في إطار تنزيل برنامج عمل أونسا لمحاربة الأمراض المعدية، الذي يروم أساسا تعزيز مناعة القطيع الوطني ضد هذه الأمراض الحيوانية الثلاثة (مرض الحمى القلاعية، ومرض الجدري، ومرض طاعون المجرات الصغيرة) التي لا تنتقل إلى الإنسان، حيث سيتم تنفيذ هذه الحملات المجانية لفائدة المربيين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لأونسا والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين".
يذكر أن المكتب نظم خلال سنة 2019 حملتي تلقيح وطنتين لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية أسفرتا عن تلقيح 2,97 مليون رأس من الأبقار خلال الحملة الأولى، وتطعيم 2,6 خلال حملة التلقيح التذكيرية. كما تم تحصين أزيد من 27.5 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد هذا المرض، بتغطية شملت مجمل القطيع الوطني.
كما أشار البلاغ إلى أن الحالة الصحية للقطيع الوطني "جيدة ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص".