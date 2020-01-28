"أونسا" يلقّح الأبقار ضد مرض "الحمى القلاعية"

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنه باشر، ابتداء من 17 يناير 2020، حملة التلقيح التذكيرية لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مقرونة بعملية ترقيم الأبقار غير المرقمة بمجموع التراب الوطني.

كما أطلق المكتب، وفق بلاغ صادر عنه، حملة تلقيح وقائية وطنية لتحصين مجموع القطيع الوطني من الأغنام ضد مرض الجدري ومرض طاعون المجترات الصغيرة، ولتحصين القطيع الوطني من الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن حملات التلقيح هذه "تأتي في إطار تنزيل برنامج عمل أونسا لمحاربة الأمراض المعدية، الذي يروم أساسا تعزيز مناعة القطيع الوطني ضد هذه الأمراض الحيوانية الثلاثة (مرض الحمى القلاعية، ومرض الجدري، ومرض طاعون المجرات الصغيرة) التي لا تنتقل إلى الإنسان، حيث سيتم تنفيذ هذه الحملات المجانية لفائدة المربيين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لأونسا والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين".

يذكر أن المكتب نظم خلال سنة 2019 حملتي تلقيح وطنتين لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية أسفرتا عن تلقيح 2,97 مليون رأس من الأبقار خلال الحملة الأولى، وتطعيم 2,6 خلال حملة التلقيح التذكيرية. كما تم تحصين أزيد من 27.5 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد هذا المرض، بتغطية شملت مجمل القطيع الوطني.

كما أشار البلاغ إلى أن الحالة الصحية للقطيع الوطني "جيدة ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص".