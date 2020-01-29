بنشعبون والأخضر يفتتحان معهدا لتطوير قدرات موظفي الجمارك

هسبريس - عبد الإله شبل

على مساحة عشرة هكتارات، أقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء الثلاثاء، على تنقيل معهد التدريب الجمركي من الدار البيضاء الذي تم إحداثه سنة 1975 إلى مدينة بنسليمان.

وأشرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى جانب إدارة الجمارك، ممثلة في مديرها العام نبيل الأخضر، وعدد من الشخصيات وممثلين عن الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب ومسؤولين بإقليم بنسليمان على الافتتاح الرسمي لمعهد التدريب الجمركي، الذي جرى تنقيل مقره من البيضاء في شتنبر من السنة الماضية.

وأكد نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في كلمة له في هذا الحفل، أن تدشين مركز التدريب الجمركي في حلته الجديدة يعد "لحظة تاريخية، نظرا لإيماننا العميق بقيمة هذا الإنجاز وأهميته"، كما أنه يأتي "في إطار الاحتفال باليوم العالمي للجمارك".

واستعرض الأخضر، في كلمته، تفاصيل هذا المشروع الكبير الممتد على مساحة عشرة هكتارات بمدخل مدينة ابن سليمان بالمحاذاة من مقر عمالة الإقليم والمنطقة الأمنية، حيث أكد أنه يتوفر على أدوات ووسائل بيداغوجية تجعل منه فضاء ملائما للتكوين سواء بالنسبة إلى المتدربين أو للمكونين.

ولفت المسؤول نفسه إلى أن هذا المعهد يوفر التكوين الأساسي لفائدة الموظفين الجدد من أجل تزويدهم بالمهارات العملية الأساسية قبل مباشرتهم للمهام المنوطة بهم، كما يوفر التكوين المستمر من أجل تعزيز مهارات موظفي الجمارك ومسايرة تطور المهن الجمركية.

ويستفيد موظفو إدارة الجمارك، حسب نبيل الأخضر، من إجراء التدريب العسكري لفائدتهم بمعهد التدريب الجمركي، حيث خصصت بداخله تجهيزات ملائمة من أجل ضمان جودة التدريب والدقة في تنفيذه.

وحسب إدارة الجمارك، فإن هذا المعهد له صبغة دولية، حيث يتم تكوين جمركيين بداخله يتحدرون من دول إفريقية، إذ يستفيد أُطر التفتيش المنتمية إلى الإدارات الجمركية بالقارة السمراء من برنامج تكويني خاص بهذه الفئة، بغية تزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية المرتبطة بالمادة الجمركية.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذه المؤسسة الجديدة روعي خلال تشييدها الجانب البيئي الذي حظي بحيز مهم؛ من قبيل العزل الحراري والصوتي للأرضيات والأقسام، ناهيك على استفادته من الطاقة الشمسية ومن تكنولوجيا أنظمة الإضاءة بمصابيح اقتصادية، وسقي الأغراس عن طريق استخدام مياه الآبار والأمطار وتطهير مياه الصرف الصحي.

وأوضح المشرفون على هذه المؤسسة أنها تتوفر على بنية تحتية مناسبة تشمل مساكن ومطاعم علاوة على فضاءات رياضية مجهزة، من أجل إعداد إطار ملائم للعيش بالنسبة إلى المتدربين بمعهد التدريب الجمركي.

ويعد معهد التدريب الجمركي مؤسسة مرجعية للتدريب في مهن الجمارك بالمغرب، معترف بها دوليا، يعمل على تطوير كفاءات ومهارات موظفي الجمارك على الصعيدين الوطني والدولي، معتمدا في ذلك على مزيج من الدروس النظرية والتطبيقية.

ويستفيد الموظفون الجدد داخل المعهد من التدريب العسكري الذي يهدف إلى "ترسيخ قواعد الانضباط العسكري، والتدريب على استعمال السلاح الوظيفي، والشعور بالواجب، وغرس روح المجموعة، والقدرة على التحمل والحفاظ على اللياقة البدنية".