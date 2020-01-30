هيئة حقوقية تتبنى ملف "اغتصاب" القاصر أميمة

ياسين أوشن من خنيفرة

قررت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، تبني ملف القاصر أميمة، "التي صرحت أسرتها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب من طرف عشرين شخصا بمنطقة الهراويين، ومحاولة القتل عن طريق إعطائها مادة سامة من طرف بعض أفراد هذه العصابة".

وجاء في بلاغ للهيئة نفسها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه خلال الأبحاث الأولية التي قامت بها، "تبين لها أن القاصر تعيش وضعا اجتماعيا صعبا، وسط أسرة تعاني الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعل من الصعب على هذا الأخيرة الدفاع عن حقوق ومصالح ابنتها".

وفي هذا الإطار، قررت الهيئة عينها "تشكيل لجنة تقصي واستطلاع للوقوف على ملابسات الواقعة"، علاوة على "تسخير جميع الآليات الاجتماعية والقانونية، وكذا ما جاءت به المواثيق الدولية التي تدافع عن حقوق الطفل، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب سنة 1993".

كما قررت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان "تسخير كل ما من شأنه أن يسهم في حفظ حقوق القاصر أميمة، وحتى ينال كل من سيثبت تورطه في عملية الاختطاف والاغتصاب ومحاولة القتل جزاءه، ويكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال الجرمية الجنائية".

ولم تفوت الهيئة نفسها الفرصة دون أن تطالب السلطات المعنية "بتنوير الرأي العام في ما يخص ملابسات وحيثيات الملف الذي يشوبه الغموض، والقيام باللازم والمتعين وتقديم كل من ثبت تورطه وضلوعه في الأفعال الجرمية للعدالة".

ودعت الهيئة ذاتها جميع المنابر الإعلامية المهنية الجادة إلى "الاستمرار في تبني هذا الملف ومواكبته، لما لها من القوة والسلطة والتأثير، وباعتبارها رفيقا وشقيقا للفعل الحقوقي الجاد، لضمان إحقاق الحق والقانون في بلد لا زالت البنية الحقوقية فيه هشة".