الملك يصدر عفوا استثنائيا على عشرات السجناء

هسبريس من الرباط

أصدر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عفوا استثنائيا لفائدة مجموعة من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 201 نزيلا.

(تفاصيل أخرى بعد قليل)