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الملك يصدر عفوا استثنائيا على عشرات السجناء
الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:53
أصدر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عفوا استثنائيا لفائدة مجموعة من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 201 نزيلا.
(تفاصيل أخرى بعد قليل)