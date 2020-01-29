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"الصحة": لا وجود لأي إصابة بفيروس كورونا بالمملكة

"الصحة": لا وجود لأي إصابة بفيروس كورونا بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 يناير 2020 - 19:40

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد إلى حد الآن.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، حول تتبع وضعية الفيروس، أن الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها، والتي تم رصدها من طرف المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، قد ثبتت إصابتها بالأنفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن كل الإشاعات التي تروج حول حالات إصابة وافدة بالفيروس المستجد لا أساس لها من الصحة.

ونصحت الوزارة المواطنات والمواطنين بالحرص على احترام قواعد النظافة المعتادة لتفادي الإصابة بعدوى هذا المرض والوقاية من انتقال الفيروسات التنفسية بصفة عامة، وذلك بالمواظبة على غسل اليدين، وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.

وختم البلاغ بأن الوزارة ستواصل إخبار الرأي العام بصفة منتظمة حول مستجدات الوضعية.

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