24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تاريخ الدولة المغربية يتأرجح بين "الإيديولوجية والإرث الخلدوني" (5.00)

  2. والي بنك المغرب يتهم النواب البرلمانيين بعرقلة الإصلاحات المالية (5.00)

  3. المغاربة يخلدون ذكرى انتفاضة 29 يناير 1944 (5.00)

  4. هل نحجب حقيقة العنف؟! (5.00)

  5. أمازيغ كاتب: تبون مفُروض على الجزائريين .. والأفكار أهم ثورة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة يعفي مدير مستشفى تنغير من مهامه

وزير الصحة يعفي مدير مستشفى تنغير من مهامه

وزير الصحة يعفي مدير مستشفى تنغير من مهامه
هسبريس من تنغير
الخميس 30 يناير 2020 - 00:05

أبلغ مدير المستشفى الإقليمي بتنغير بقرار إعفائه من مهامه، وأسندت إدارة المستشفى بالنيابة إلى عبد الحكيم أوزال، الإطار بالمندوبية الإقليمية للصحة بتنغير، الذي كان مكلفا بمهمة المندوب الإقليمي بالنيابة قبل تعيين المندوب الجديد.

وتوصل لحسن الدهر، الأربعاء، بقرار الإعفاء من المهام على رأس إدارة المستشفى الإقليمي لتنغير، بعد أقل من سنة على تنصيبه (تاريخ التنصيب: 23 يوليوز 2019).

وربطت مصادر طبية، تحدثت إليها هسبريس، قرار إعفاء مدير المستشفى الإقليمي بتنغير بالزيارة الأخيرة التي قام بها خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إلى المؤسسة الاستشفائية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤول الحكومي وقف، خلال زيارته التفقدية لمرافق المستشفى الإقليمي، على مجموعة من المشاكل؛ وهو ما عجل بإنهاء مهام القائم على تسيير شؤونها.

وأضافت مصادر هسبريس أن مجموعة من الشركات (النظافة والتموين...) لا تزال لم تتوصل بمستحقاتها المالية؛ وهو ما أدخل المرفق الصحي في حالة ترقب وبلوكاج، وفق تعبير المصادر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.