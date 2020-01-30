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كُتّاب وآراء
وزير الصحة يعفي مدير مستشفى تنغير من مهامه
أبلغ مدير المستشفى الإقليمي بتنغير بقرار إعفائه من مهامه، وأسندت إدارة المستشفى بالنيابة إلى عبد الحكيم أوزال، الإطار بالمندوبية الإقليمية للصحة بتنغير، الذي كان مكلفا بمهمة المندوب الإقليمي بالنيابة قبل تعيين المندوب الجديد.
وتوصل لحسن الدهر، الأربعاء، بقرار الإعفاء من المهام على رأس إدارة المستشفى الإقليمي لتنغير، بعد أقل من سنة على تنصيبه (تاريخ التنصيب: 23 يوليوز 2019).
وربطت مصادر طبية، تحدثت إليها هسبريس، قرار إعفاء مدير المستشفى الإقليمي بتنغير بالزيارة الأخيرة التي قام بها خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إلى المؤسسة الاستشفائية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤول الحكومي وقف، خلال زيارته التفقدية لمرافق المستشفى الإقليمي، على مجموعة من المشاكل؛ وهو ما عجل بإنهاء مهام القائم على تسيير شؤونها.
وأضافت مصادر هسبريس أن مجموعة من الشركات (النظافة والتموين...) لا تزال لم تتوصل بمستحقاتها المالية؛ وهو ما أدخل المرفق الصحي في حالة ترقب وبلوكاج، وفق تعبير المصادر.