24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات (5.00)

  2. القضاء يرفض إطلاق سراح زعيم "مافيا عقارات" (5.00)

  3. حرائق سوق الجملة تجر غضبا ضد مجلس البيضاء (5.00)

  4. تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)

  5. بنسالم حميش يكشف حقيقة تمريغ اسم الإسلام في أوحال الإرهاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | العثماني يدعو المغاربة إلى التوقف عن نشر إشاعات فيروس "كورونا"

العثماني يدعو المغاربة إلى التوقف عن نشر إشاعات فيروس "كورونا"

العثماني يدعو المغاربة إلى التوقف عن نشر إشاعات فيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 15:06

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن جميع المسافرين القادمين من المناطق التي تعرف انتشار وباء كورونا إلى المملكة عبر المداخل المختلفة، سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، "يخضعون للمراقبة الطبية حفاظا على حدود بلادنا وأمن مواطنينا".

وأكد رئيس الحكومة عدم تسجل أي حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا، وفق البلاغات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأوضح العثماني في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن جميع الاحتياطات الضرورية اتخذت وفق المعايير الدولية للمراقبة والتتبع، لأن "صحة المواطنين أولوية، وهناك متابعة ورصد مستمران للسلطات المعنية، وبالأساس وزارة الصحة، بتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الإقليمية في جميع أرجاء المملكة، وبتنسيق مع الجهات الأمنية في مداخل المملكة".

العثماني تأسف لما يروج في بعض الأحيان من أخبار قال إنه "لا أساس لها من الصحة، إما عن طريق تداول فيديوهات أو نشر شهادات لأشخاص لا يلقون بالا لما يروجون له"، داعيا كل من "يتساهل في نشر الأخبار دون تثبت ولا علم، إلى التوقف عن مثل هذه الإشاعات، لأنهم يتحملون مسؤولية كبيرة في إثارة الرعب والهلع بين المواطنين، وهذا غير معقول نهائيا".

وبشأن التعليمات الملكية السامية المرتبطة بموضوع المغاربة القاطنين في إقليم ووهان الصيني، الذين أمر العاهل المغربي بإرجاعهم إلى أرض الوطن، أوضح رئيس الحكومة أن "الترتيبات الضرورية اتخذت لإرجاعهم، كما اتخذت الاحتياطات الضرورية لهم ولبلدنا ولمواطنينا".

ونوه العثماني، في كلمته، بجميع الأطر الصحية والأمنية والإدارية التي تقف اليوم متحفزة للرصد والمتابعة المستمرين حيال موضوع انتشار فيروس كورونا الذي يشغل بال الرأي العام الوطني.

وكانت وزارة الصحة أكدت، الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت، في بلاغ حول تتبع وضعية الفيروس، أن الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها، التي تم رصدها من طرف المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، قد ثبتت إصابتها بالأنفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن كل الإشاعات التي تروج حول حالات إصابة وافدة بالفيروس المستجد لا أساس لها من الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - متتبع مدوخ الخميس 30 يناير 2020 - 15:12
1000 كورونا أو البيجيدي بن كيران ٧ الملايين والآخرين الله يلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - حكومتك أخطر من فيروس كورونا الخميس 30 يناير 2020 - 15:13
حكومتك أسي العثماني هي أكبر إشاعة ...عباد الله دروا معاكم الحملة ...قطعوا معاكم السباط في الانتخابات ...صوتوا عليكم بكثافة ..باش تجي فب الأخير باش تقولنا : الملك هو المشرف على البرامج الكبرى ، وأن الملك هو الذي يقود البلاد ...إذا كان الأمر علاش أخويا مصدعنا نتنا وصحابك بنكيران ...؟ حكومتك أسي العثماني هي أكبر اشاعة وهي أخطر من هذا الفيروس ...لا تعليم ..لا صحة ...لا تنمية ...المديونية خانقة البلاد ...ميزان الاداءات في أكفس أيامه ...الميران التجاري كذلك ...أنتم هو الفيروس الحقيقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - abouama الخميس 30 يناير 2020 - 15:16
مرض البطالة والصحة والتعليم والرشوة والمحسوبية والفساد المستشري في جميع الميادين وعدم متابعة و محاسبة ناهبي المال العام وعدم التصريح بالممتلكات والغنى الفاحش على حساب المستضعفين أخطر من مرض كورونا او الإيدز...او....او....شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - abdel74 الخميس 30 يناير 2020 - 15:19
المرجو من السيد الوزير التركيز على الملفات الساخنة والتي تهم المواطن المغربي بدفع البرلمان لقبول قانون تجريم الإغتناء الغير المشرع للمسؤول وكل الأسرة، محاربة الفساد بالأفعال و تحريك القضاء ليبت في كل القضايا بنفس السرعة والمهنية أما كرونا فذاك من شأن وزير الصحة أو وزير الداخلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
5 - حكيم الخميس 30 يناير 2020 - 15:19
يجب على وزارة الصحة وضع السيد العثماني في الحجر الصحي مع القادمين من الصين لمدة 20 يوم ربما يتعافى من فيروس الزيادات في المازوط والضرائب والرسوم والقمح والعدس والتبغ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
6 - مجرد وجهة نظر الخميس 30 يناير 2020 - 15:20
اطمإن يا سيادة الوزير ألٍفنا من المسؤولين المغاربة أنهم يقولون دوما العام زين، و أسلافكم مشكورون على ذلك - نعم الإرث - لم يحدث أن مات مغربي بوباء أو برد أو حرارة " المسؤولين دائما كًيدعيو معا المغاربة .إضافة لكونهم استفدتم من دعيرة إضافية في التأمين على العربات و قرض الكوارث ما تخمموش راه العام زين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
7 - MdM الخميس 30 يناير 2020 - 15:21
La vérité,mon cher CG,c'est que, à force de nous mentir on ne vous croit plus! Du coup, si vous dites quelque chose de vrai , on en doute quand même !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - omar الخميس 30 يناير 2020 - 15:27
المغاربة كغيرهم أبناء هذه الأمة يحبون نشر الإشاعات، وينبهرون بالمؤامرات وتوهم المسرحيات، بفعلهم هذا يوهمون أنفسهم على أنهم خارقي الذكاء وعلى أنهم "مْطْورين" وماتدّارش بهم.
هذا التوهم المرضي ممكن يكون سببه الفشل، وتوهم أن هذا الفشل سببه تآمر الآخرين عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
9 - عادل الخميس 30 يناير 2020 - 15:28
دائما السي العثماني ينطق بالحكمة، ليس كباقي زعماء الأحزاب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
10 - انتم الخميس 30 يناير 2020 - 15:29
وانتم كذلك باراكه متكولو العام زين أهو ما كاين والو حتى إنجاز مشفناه الشفوي فقط المواطن مسكين تيتكرفس أينما ذهب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - من روما الخميس 30 يناير 2020 - 15:29
إن كان هذا الفيروس فيه مصلحة البلاد والعباد فمرحبا به عسى أن يكون عبرة لمن نهبو تروات البلاد وشرذو العباد الله ما لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
12 - المغبر محمد الخميس 30 يناير 2020 - 15:32
الحمد الله بلدنا أمن من كل وباء و لا وجود لأي حالة فيروس ..اللهم احفظ بلدنا من كل سوء و احفظ ملكنا الغالي ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - مغربي وأفتخر الخميس 30 يناير 2020 - 15:34
قريبا انشاء الله الانتخابات سأصوت ضدكم بسبب ساعتكم المنحوسة عدباتني كانشوف بنيات وامهات واطفال صغار فايقين في الظلام والكريساج كانبكي بالفقصة كانتسنا الانتخابات بفارغ الصبر اكفس حكومة دازت في المغرب من نهار دخلتو المغرب تبدل الله ياخد الحق فيكم فقر وجوع وبطالة وغلاء الاسعار نحس جا كامل منكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - بائع القصص الخميس 30 يناير 2020 - 15:35
الخسائر البشرية الناتجة عن هذه الحكومة لن تفوقها أي عدوى انه فيروس "كالونا" عدد الوفيات غرقا في البحر منذ نشأة حكومة العثماني تزيد عن 10 آلاف شاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - مررت من هنا الخميس 30 يناير 2020 - 15:36
حكومتكم الموقرة سيدي الرئيس اكبر كورونا عرفه المغرب و لكم واسع النظر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - حكمة اليوم الخميس 30 يناير 2020 - 15:38
لقد نسي السبد العثماني الحكمة المشهورة التي تعلمناها في قسم التحضيري يوم كنا أطفالا صغارا: " السكوت حكمة ". وقد نسي أيضا أن السكوت نوع من السلوك السياسي. وربما قد نسي ايضا الحديث الشريف: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
17 - محمد الخميس 30 يناير 2020 - 15:40
ندعوا العتماني الى استنفار الحكومة لمحاربة الفساد و محاربة الصفقات الفاسدة و البناء المشبوه النمودج من أحد المديريات التابعة لجهة كلميم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - مغرب للبناء الخميس 30 يناير 2020 - 15:46
المغاربة مساكين اغلبهم اميون لا يعرفون القراءة ، وأكثر من يعرف القراءة لا يفهم ما يقرأ ، ومن يفهم يجعل نفسه خارج العالم الذي نعيش فيه ، حبذا لوكانت عندما قناة تلفزية بالفرنسية حتى نواكب عالمنا ، يجب أن نراجع دروس الثانوي ودروس الجامعة ، ويجب أن نراجع لغتنا ومصطلحاتنا ، الحزب الشيوعي عندما يحرس على صحة شعبه ، فصيغة الشعب لها هنا نكهة خاصة ، أما في المغرب ، فلا وعي ، ولا مسؤولية ، فوضى على فوضى ، حكومة تكذب ، وكومة من البشر لا معنى لها ، نحن نجسد الفوضى بكل معانيها ، نموذجنا التنموي فاشل ، نحن نعيش في الظلام دون أن ندري ؛ الوطنية المغربية حلم لم يتحقق بعد ، لا بد أن نزيل غشاوة الأوهام ومنها حزب الذئاب الملتحية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - azmz الخميس 30 يناير 2020 - 15:58
نرجو من الدكتور العثماني رئيس الحكومة، قبل ان يغادر رآسة الحكومة و هي فرصة لا تعوض بالنسبة له اذا اراد ان يترحم عليه وعلى والديه أن يشتغل بجدية و متابرة على إيجاد على الاقل 4 مستشفيات دولة موزعة على ارجاء الوطن فهي الاساس في بناء مجتمع سليم و على الطريقة الغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - نورد الخميس 30 يناير 2020 - 16:03
قالك امن وصحة مواطنينا ٠٠٠٠لدلك نجد النساء تلد أمام ماويسمى بالمستشفيات و المواطن لما تقع له حادتة يبقى حتى ينفد انفاسه و الجريح لايجد فقط آلى إبرا ولخيط ٠و مسؤولين الدين يسيرون البلاد و يتحملون المسؤولية يشتكي من شئ على فور الى فرنسا كما وأننا نعيش في المريخ ٠٠المهم راهم خايفين غير على روسهم ٠٠كروونا لايختار كل مهدد ولم يجد بعد الدواء يحتاج على اقل سنة او اكتر في مختبارات٠٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.