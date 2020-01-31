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كُتّاب وآراء
مئات السجناء يستفيدون من حملة طبية بآسفي
استفاد أزيد من 600 نزيل بالسجن المحلي لآسفي "مول البركي"، من قافلة طبية متعددة التخصصات، تندرج ضمن الحملة التي نظمتها جمعية الأيادي البيضاء للتنمية المستدامة تحت إشراف عمالة الإقليم والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بآسفي، تحت شعار "الصحة للجميع".
وشملت هذه المبادرة مختلف التخصصات الطبية من قبيل الطب العام، والروماتيزم، والجهاز التنفسي، وطب العيون، والأمراض النفسية، والسكري، والضغط الدموي، وأمراض القلب والشرايين.
وفي هذا الإطار، قال رئيس جمعية الأيادي البيضاء للتنمية المستدامة، عبد السلام كويرير، إن هذه القافلة الطبية "سعت إلى مد جسور التواصل بين هذه الفئة والمجتمع المدني، والرقي بروح التضامن مع السجناء والتحسيس بأهمية بناء جسور التواصل معهم والاهتمام بأوضاعهم".
وأضاف أن الحملة عرفت إقبالا كبيرا من طرف نزلاء المؤسسة السجنية، وذكّر بأن جمعيته دأبت، بتنسيق مع السلطات المعنية، على تنظيم مبادرات من هذا القبيل والانخراط في التقليص من مجموعة من الأمراض.
من جانبهم، استحسن عدد من النزلاء بـ"مول البركي" هذه المبادرة الإنسانية، وعبروا عن أملهم في تخطي أسوار السجن ومعانقة نسيم الحرية من أجل النهوض بأوضاعهم الذاتية والمساهمة في تنمية المجتمع.