"الخطوط الملكية" تعلق مؤقتا رحلاتها نحو بكين

هسبريس من الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها قررت تعليق رحلاتها مؤقتا نحو العاصمة الصينية بكين، وذلك عقب انتشار "فيروس كورونا".

تفاصيل البلاغ فيما بعد..