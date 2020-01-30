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كُتّاب وآراء
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"الخطوط الملكية" تعلق مؤقتا رحلاتها نحو بكين
الخميس 30 يناير 2020 - 19:35
أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها قررت تعليق رحلاتها مؤقتا نحو العاصمة الصينية بكين، وذلك عقب انتشار "فيروس كورونا".
تفاصيل البلاغ فيما بعد..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - oujdi الخميس 30 يناير 2020 - 19:41
حاجة طبيعية تقريبا معظم الدول دارت هاد الخطوة باش متجيبش العدوة لبلادها الله يحد من هاد الفيروس
2 - mayssa الخميس 30 يناير 2020 - 19:47
وراه بغينا العكس يكون ممنوع الاياب ماشي ممنوع الذهاب
3 - متسائل الخميس 30 يناير 2020 - 19:55
أتسائل هل يعني ذلك ان الرحالات القادمة من الصين الى المغرب توقفت ام ان الرحلات القادمة من الصين قد تمر عبر خطوط جوية اخرى غير الخطوط الملكية ؟
4 - مغربي حر الخميس 30 يناير 2020 - 20:32
نرجو من برلماني والحكومة المغربية بالدهاب في زيارة تفقدية الصين و الاتفاق مع كورولا .لاستبدال الاماكن لانهم يتشابعون فالابادة الاولين ضاهربن والاخر مستتر.
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